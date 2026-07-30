PREDMET obuzdavanja u Evropi ne treba da bude Rusija, već NATO i Nemačka koja ima revanšističko-militarističke ambicije, izjavio je ruski ambasador u Norveškoj Nikolaj Korčunov.

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On je kao izrazito negativnu okarakterisao izjavu ministra spoljnih poslova Nemačke Johana Vadefula koji je pozvao na jačanje obuzdavanja na severnom krilu Alijanse.

- Vidimo kako članice NATO-a koje ne pripadaju tom regionu sve agresivnije prodiru na Arktik i unose svoje konfrontacione, blokovske pristupe u region koji je donedavno odlikovala atmosfera saradnje i niskih tenzija. Predstavnici Berlina su u tom pogledu posebno revnosni - naglasio je on u izjavi za Sputnjik.

Prema njegovim rečima, obuzdavanje je neophodno isključivo kada se radi o Severnoatlantskom savezu i Nemačkoj koja je odlučila da ponovo postane vodeća vojna država Evrope.

Ambasador je podsetio na tragične posledice po Rusiju, Evropu i ceo svet do kojih su dva puta u prošlom veku dovele takve ambicije Berlina.

(Sputnjik)

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