UŽAS! Košarkaški reprezentativac poginuo u saobraćajnoj nesreći
SVET sporta je zavijen u crno!
Izraelski košarkaški reprezentativac Raz Adam poginuo je u sredu uveče u teškoj saobraćajnoj nesreći na auto-putu u domovini. Adam, kapiten Hapoel Galila, važio je za jednog od najperspektivnijih igrača svoje generacije.
Brojni klubovi, sadašnji i bivši saigrači, kao i državni zvaničnici, uputili su poruke saučešća porodici i prijateljima tragično nastradalog košarkaša.
Raz Adam, koji je imao 26 godina, smatran je jednim od lidera nove generacije izraelskih košarkaša. Njegov uspon počeo je u mlađim nacionalnim selekcijama, gde je privukao pažnju šire javnosti.
Posebno se istakao igrajući uz Denija Avdiju u generaciji koja je ispisala istoriju izraelske košarke.
Zajedno su predvodili reprezentaciju Izraela do 20 godina do osvajanja dve uzastopne zlatne medalje na Evropskim prvenstvima 2018. i 2019. godine, što predstavlja najveći uspeh mlađih kategorija u istoriji zemlje.
Njegov talenat, radna etika i posvećenost doneli su mu i poziv u seniorsku reprezentaciju Izraela, za koju je debitovao u februaru 2024. godine.
Iako je zabeležio samo dva nastupa, u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2027. i Evropsko prvenstvo 2025, njegov debi bio je potvrda da se na njega računalo u budućnosti nacionalnog tima.
Tokom karijere nastupao je i za Hapoel iz Tel Aviva, a u sezoni 2019/20, proglašen je za igrača koji je najviše napredovao u nacionalnoj ligi.
U trenutku smrti bio je kapiten i jedan od ključnih igrača Hapoela Galil Eljona. U tekućoj sezoni beležio je prosečno 11,1 poen, 3,5 asistencija, 2,7 skokova i 1,1 ukradenu loptu po utakmici.
FINALE LIGE EVROPE: Peta titula za Emerija ili istorijski prvenac Frajburga?
Veliko finale Lige Evrope igra se večeras na "Bešiktaš parku" gde će snage odmeriti Aston vila i Frajburg (21.00). Engleski tim ulazi u meč kao favorit, ali nema sumnje da će nemački autsajder učiniti sve što može da napravi najveći uspeh u istoriji kluba.
ZAPAD GLEDA I NE VERUJE: Ovo su se upravo dogovorili Vladimir Putin i Si Đinping posle otvorene pretnje napada na teritoriju Rusije
Najnovije vesti kojima su zajednički imenitelji Rusija i Kina desile su se zahvaljujući sastanku predsednika te dve države. A upravo u Kini, u Pekingu, danas su o mnogim temama razgovarali Si Đinping i Vladimir Putin.
POREKLO VOJINA ĆETKOVIĆA Rođen u Kruševcu, a koreni mu nisu iz Srbije: "Nikada se nisam odricao dedova i pradedova - ponosan sam"
"JESAM, ponosan sam na svoje poreklo."
