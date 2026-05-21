UŽAS! Košarkaški reprezentativac poginuo u saobraćajnoj nesreći

SVET sporta je zavijen u crno!

Izraelski košarkaški reprezentativac Raz Adam poginuo je u sredu uveče u teškoj saobraćajnoj nesreći na auto-putu u domovini. Adam, kapiten Hapoel Galila, važio je za jednog od najperspektivnijih igrača svoje generacije.

Brojni klubovi, sadašnji i bivši saigrači, kao i državni zvaničnici, uputili su poruke saučešća porodici i prijateljima tragično nastradalog košarkaša.

Raz Adam, koji je imao 26 godina, smatran je jednim od lidera nove generacije izraelskih košarkaša. Njegov uspon počeo je u mlađim nacionalnim selekcijama, gde je privukao pažnju šire javnosti.

Posebno se istakao igrajući uz Denija Avdiju u generaciji koja je ispisala istoriju izraelske košarke.

מועדון הכדורסל הפועל IBI תל אביב המום וכואב על מותו בטרם עת של שחקן הקבוצה בעבר, רז אדם, שנהרג הערב בתאונת דרכים.



רז הצטרף להפועל בעונת 2019/20 ושיחק במועדון עד תום עונת 2021/22, כשהוא מותיר אחריו רגעים מרגשים והישגים ספורטיביים רבים שילוו אותנו לעד.



משפחת אדם היקרה, בלב שבור… pic.twitter.com/CoWERa2Ee6 — Hapoel Tel Aviv BC (@HapoelTLVBC) May 20, 2026

Zajedno su predvodili reprezentaciju Izraela do 20 godina do osvajanja dve uzastopne zlatne medalje na Evropskim prvenstvima 2018. i 2019. godine, što predstavlja najveći uspeh mlađih kategorija u istoriji zemlje.

Njegov talenat, radna etika i posvećenost doneli su mu i poziv u seniorsku reprezentaciju Izraela, za koju je debitovao u februaru 2024. godine.

Iako je zabeležio samo dva nastupa, u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2027. i Evropsko prvenstvo 2025, njegov debi bio je potvrda da se na njega računalo u budućnosti nacionalnog tima.

Tokom karijere nastupao je i za Hapoel iz Tel Aviva, a u sezoni 2019/20, proglašen je za igrača koji je najviše napredovao u nacionalnoj ligi.

U trenutku smrti bio je kapiten i jedan od ključnih igrača Hapoela Galil Eljona. U tekućoj sezoni beležio je prosečno 11,1 poen, 3,5 asistencija, 2,7 skokova i 1,1 ukradenu loptu po utakmici.