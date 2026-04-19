Iliriji nije pomogao ni sjajni Boban Marjanović: Studentski centar ostvario važnu pobedu u ABA ligi

KOŠARKAŠI Studentskog centra ostvarili su važnu pobedu u plej-autu ABA lige. Oni su kao gosti savladali Iliriju sa 74:75 (16:21, 21:16, 15:14, 22:24).

Ovaj trijumf je bitan ekipi iz Podgorice pošto su joj sad znatno porasle šanse da izbori opstanak u društvu najboljih na Jadranu.

Domaćinu nije pomogao ni sjajni Boban Marjanović da izbegne poraz. Srpski centar je ostvario novi dabl-dabl od 17 poena i 12 skokova za 27 minuta u igri.

Pored iskusnog košarkaša u Iliriji se istakao Tim Tomažič sa 15 poena. Na drugoj strani najbolji je bio Nikola Pavličević sa 17, dok je Matic Rebec stao na 14.

Posle ovog meča Studentski centar se nalazi na 15. mestu na tabeli sa učinkom 8-17 koliko imaju i Borac i Beč, s tim što austrijski klub tek treba da odigra meč ove runde. Ilirija zauzima 13. poziciji 9-16.

Ekipa iz glavnog grada Crne Gore u poslednjem kolu dočekuje Zadar, dok tim iz Ljubljane gostuje FMP-u.

