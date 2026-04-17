Šamar za Srbina! "Nisi poseban, prestani da kukaš"

TRESE se Florida!

Imagn Images / Sipa USA / Profimedia

Nikola Jović i Erik Spolstra ušli su u indirektan sukob po završetku aktuelne NBA sezone za Majami Hit.

Majami je imao sezonu punu uspona i padova, a na kraju je završio učešće porazom od Šarlot Hornetsa u prvoj utakmici plej-ina. Nikola Jović u tom meču nije ni igrao, a cela sezona je bila za apsolutni zaborav. Pored ostalog, šutirao je 26,9 odsto za tri, po čemu je sedmi najgori u celoj ligi.

Sveukupno, 22-godišnji Srbin je imao 7,3 poena, 3,3 skoka i 2,2 asistencije po meču, uz samo 36,6 odsto šuta iz igre za jedva nešto više od 17 minuta na parketu u proseku – i samo 47 odigranih utakmica uopšte.

- Mislim da mi nije pomoglo to što je moja minutaža bila toliko neujednačena. Počeo sam prvu utakmicu u sezoni kao starter, a onda sam prešao na klupu. Posle nekoliko utakmica, minutaža mi je samo padala i padala. Nisam mogao da uhvatim ritam", rekao je Jović u poslednjoj izjavi ove sezone i dodao:

- Ne mislim da je ovo težak napad za igranje. Nema mnogo pravila, nema klasičnih blokova koje moraš da postavljaš. To je sistem u kojem svako može da igra".

Ipak, upravo u toj slobodi, Jović nije pronašao stabilnost. Dodatno, često je korišćen van svoje prirodne pozicije.

- Igrao sam dosta na petici ove sezone, više nego bilo šta drugo. To su sitnice koje mi nisu pomogle da pronađem ritam koji mi je bio potreban".

Njegova poruka za narednu sezonu je jasna - nije problem u sistemu, već u kontinuitetu.

- Ako zadržimo ovaj napad koji nam je funkcionisao, mogu sigurno da pomognem. Samo moram da pronađem način da neke stvari budu konstantne, da svake večeri mogu da pomognem timu da pobedi."

U drugom delu intervjua bio je još direktniji kada je opisivao svakodnevicu u timu.

Erik Spoelstra on Nikola Jović



“Our pace looks different when this guy was playing, huh?”pic.twitter.com/CsVMC9ali5 — NBA Serbia (@NBASrbija) December 28, 2025

- Imaš osećaj da si dovoljno dobar da pomogneš, a onda odjednom završiš na kraju klupe i deluje kao da više nikada nećeš ući u igru. Toliko je uspona i padova. Takav je jednostavno Hit".

Standard koji se traži, kako kaže, ne ostavlja prostor za greške.

- Moraš da budeš dobar svako veče da bi nastavio da igraš. Kao što sam rekao, sa minutima koje dobijem moram da budem savršen da bih dobio kontinuitet. Ako nisam, završiću na kraju klupe - podvukao je Jović.

U međuvremenu, oglasio se i njegov trener Erik Spolstra, koji je govorio o Jovićevoj regresiji ove sezone.

- Koliko god da je bio frustriran i imao osećaj da ga prati loša sreća, to je isto kroz šta je prošao Haime (Hakez) prošle godine", jasan je bio iskusni stručnjak.

Spoelstra je povukao paralelu sa Haimeom Hakesom, koji je uspeo da se izvuče iz teške situacije zahvaljujući mentalitetu.

- On nije tražio izgovore. Samo je rekao: 'Moram da budem bolji' i nastavio da radi. To mora da bude (Jovićev) cilj ovog leta – da ne ulazi u ulogu žrtve, da ne krivi okolnosti, već da radi na stvarima koje treba da popravi".

Nikola Jovic believes inconsistent minutes led to his struggles in new offense:



“I thought this offense would be good for me too but I think the part that didn’t help me was the fact my playin time was so inconsistent” pic.twitter.com/JhGvyASj8m — Heat Central (@HeatCulture13) April 16, 2026

Američki stručnjak nema dilemu kada je u pitanju potencijal mladog Srbina.

- Njegov talenat, visina i sve što donosi na parket – to niko ne dovodi u pitanje. Samo treba da preuzme odgovornost i spreman dočeka narednu sezonu - podvukao je Spolstra.

