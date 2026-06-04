MOSKVA BLOKIRALA BERLIN: Rusija udarila rampu Nemačkoj za ulazak u Savet bezbednosti UN

NEMAČKI ministar spoljnih poslova Johan Vadeful izjavio je da je Rusija podsticala protivljenje kandidaturi Berlina za nestalno mesto u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, pošto Nemačka prvi put nije uspela da bude izabrana u ovo telo.

Foto: Loey Felipe/Xinhua News/Profimedia

- Podržavamo Ukrajinu. Rusija ne želi da vidi takav glas u Savetu bezbednosti - rekao je Vadeful, preneli su mediji.

Optužbe bez konkretnih dokaza

On je naveo da je Moskva uticala na raspoloženje dela država članica protiv Nemačke, ali nije izneo konkretne dokaze za tu tvrdnju.

Glasanje u Generalnoj skupštini UN predstavlja diplomatski neuspeh za Berlin, koji je očekivao da će dobiti jedno od dva mesta namenjena grupi zapadnoevropskih i drugih država. Za izbor je bila potrebna dvotrećinska većina, odnosno 127 glasova, a Nemačka je dobila 104.

Portugal je osvojio 134 glasa, a Austrija 131, čime su te dve zemlje izabrane za nestalne članice Saveta bezbednosti UN u mandatu 2027–2028. godine.

Vadeful je kao jedan od mogućih razloga za slab rezultat naveo i stav Nemačke prema Izraelu, odnosno, kako je rekao, "posebnu odgovornost Berlina za Izrael" u kontekstu rata na Bliskom istoku.

Izabrano pet novih članica Saveta bezbednosti

Generalna skupština UN izabrala je 3. juna pet novih nestalnih članica Saveta bezbednosti. Pored Austrije i Portugala, izabrani su i Zimbabve, Trinidad i Tobago i Kirgistan.

Nove članice preuzeće mandat 1. januara 2027. godine. Savet bezbednosti UN ima 15 članica, od kojih su pet stalne Rusija, Kina, Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i Francuska sa pravom veta, dok se deset nestalnih članica bira na regionalnoj osnovi.

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