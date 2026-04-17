UŽASNE VESTI ZA ZVEZDU! Povredio se veliki adut Obradovića!

Sve se desilo tokom gostovanja Realu.

Košarkaši Crvene zvezde doživeli su sinoć ubedljiv poraz u Madridu protiv najtrofejnijeg evropskog kluba.

Tim sa Malog Kalemegdana poražen je od Reala rezultatom 82:103, čime je definitivno ostao bez plasmana u Top 6 fazu.

Crveno-belima ostaje da sačekaju sa kog će mesta otići u plej-in. Izabranici Saše Obradovića mogu do osmog mesta ako Panatinaikos i Barselona izgube, a Monako savlada Hapoel. Takođe, ista pozicija moguća je i ako "kneževi" i Katalonci budu poraženi, dok "zeleni" iz Atine upišu pobedu.

Zvezda do devetog mesta može doći u dva scenarija: izgubila je od Reala, dok Monako i Panatinaikos pobede, a Barselona bude poražena, ili ako Panatinaikos i Barselona slave u poslednjem kolu, a Monako izgubi od Hapoela na svom terenu.

Najnepovoljniji rasplet za Zvezdu je deseto mesto, do kojeg dolazi u slučaju pobede Monaka i Barselone u petak.

Ono što je daleko gore po ekipu sa Malog Kalemegdana jeste povreda Džoela Bolomboja. Američki centar sa ruskim pasošem morao je da napusti parket već u prvoj četvrtini meča protiv Reala kada je u borbi za loptu nezgodno stao na parket. Želeo je da izbegne kontakt sa saigračem Ognjenom Dobrićem, ali je na njegovu nesreću izvrnuo zglob.

Do izlaska sa terena, najbolji skakač prošlogodišnjeg regularnog dela Evrolige je na parketu proveo nešto više od šest minuta i upisao skok. Ako se ispostavi da se radi o težoj povredi, to bi bio veliki udarac za Zvezdu. Naročito, jer idu dva meča u plej-inu i abaligaški večiti derbi protiv Partizana.

Podsetimo, Bolomboj se nedavno vratio na parket posle pauze od gotovo deset meseci, kada je u Podgorici protiv Budućnosti povredio stopalo.

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA