DŽabari Parker otvorio dušu: Željko Obradović je morao to da uradi
Od najvećeg pojačanja do najvećeg promašaja za samo nekoliko meseci.
Doskorašnji košarkaš Partizana Džabari Parker nije uspeo da se nametne u Humsku, njegov dolazak se ispostavio kao greška za crno-bele.
U razgovoru za "Basketball Sphere", govorio je o svojoj saradnji sa Željkom Obradovićem, najtrofejnijim trenerom u istoriji evropske košarke i jednim od najboljih svih vremena, koja je trajala svega nekoliko meseci zbog Obradovićeve odluke da napusti crno-bele.
- To se samo desilo, zar ne? Željko (Obradović) je morao da uradi ono što je najbolje za njega. Odrasla je osoba i nije uslovljen da radi bilo šta. Ima pravo da uradi samo ono što je najbolje za njega. Nakon toga, došli smo do situacije koja je posledica biznisa i profesionalnosti. Moj odlazak nema veze sa propitivanjem samog sebe. Ne idem u rat. Ne idem da ubijam ljude kako bih zaradio za život. Ovo je samo košarka i stvari se dešavaju.", rekao je Parker za "Basketball Sphere".
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Komentari (0)