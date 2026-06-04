Politika

"NEĆU DA PRIHVATIM ISTORIJSKE FALSIFIKATE" Vučić: Mi nismo otimali teritoriju Crne Gore

V.N.

04. 06. 2026. u 18:24

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PREDSEDNIK Vučić poslao je važnu poruku iz Crne Gore.

НЕЋУ ДА ПРИХВАТИМ ИСТОРИЈСКЕ ФАЛСИФИКАТЕ Вучић: Ми нисмо отимали територију Црне Горе

Foto: Printskrin

 - Molim naše državne organe da ne rade ništa, da puštaju našu braću iz Crne Gore da dolaze najnormalnije. Mi moramo da budemo oštri prema krinimalu. Ne želimo da koristimo "kaučuk-normu", pogodnu normu. Mi zbog hibridnog ratovanja možemo svakog drugog da ne pustimo u Srbiju. Trudićemo se da imamo najbolje i najbliže odnose. Neću da prihvatim istorijske falsifikate. To kažem usred Crne Gore. Neću da prihvatim odluku o nezavisnosti Kosova i Metohije. Mi nismo otimali teritoriju Crne Gore. Bitno je da ponekad oprostimo ponekad jedni drugima. Važno je da imamo češću komunikaciju i razgovore. Što se mene tiče, pozvaću predsednika Crne Gore pred kraj godine da poseti Beograd. Na njemu je da li će da prihvato - istakao je predsednik Vučić.

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