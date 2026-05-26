"OVO ČUDO IDE 350 KM/H" Kinezi Vučiću pokazali moćne automobile: Zasvirala i himna Srbije (FOTO/VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas i kompaniju "Xiaomi". Vučića je dočekao Lejn Lam, potpredsednik Xiaomi Korporacije.

Tom prilikom predsednik je obišao salon sa mnogim modelima automobila.

Predstavinici kompanije detaljno su mu objašnjavali ključne performanse i stvake vezane za svaki model.

U jedan je čak i ušao.

- Ovde samo što nema od prepelice mleko, što bi rekli ovi naši sa juga Srbije -rekao je Vučić, te dodao:

- Sve se pokreće na glas.

Potom su zadali za zadatak automobilu da pusti neku srpsku pesmu, i puštena je himna Srbije "Bože pravde".

Predsedniku su tokom obilaska rekli da automobil može da ide 350 kilometara na čas.

Takođe, predsednik je radnije i održao i sastanak sa predstavnicima kompanije, a sastanku prisustvuju i ministri u Vladi Srbije, koji su deo delegacije.

Fabrika se nalazi u pekinškoj ekonomsko-tehnološkoj razvojnoj zoni Jidžuang i prostire se na čak 718.000 kvadratnih metara.

Najimpresivniji podatak jeste brzina proizvodnje - novo vozilo silazi sa trake na svakih 76 sekundi. Kada radi punim kapacitetom, fabrika može da proizvede oko 40 vozila na sat.

Jedna od glavnih karakteristika fabrike je ekstremno visok nivo automatizacije. U proizvodnji učestvuje više od 700 robota, dok su pojedini procesi potpuno automatizovani od sklapanja karoserije do završne kontrole kvaliteta.

Xiaomi koristi i AI sisteme za proveru grešaka i nepravilnosti sa gotovo potpunom preciznošću.

Xiaomi je sa modelom Xiaomi SU7 za veoma kratko vreme ostvario ogroman uspeh na kineskom tržištu. Prema podacima iz 2026, prve generacije SU7 prodato je više od 360.000 vozila, a interesovanje za nove modele i dalje raste.

Fabrika nije samo proizvodni pogon, jer se u okviru kompleksa nalaze razvojni centri, istraživačke laboratorije, test staze i prostori za prezentaciju vozila. Xiaomi pokušava da ceo proces, od razvoja softvera do završnog automobila, drži unutar kompanije.

