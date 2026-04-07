HIT IZJAVA SRBINA! DŽoker objasnio šut kojim su Nagetsi "preživeli"! Zbog bazena nastao je smehotres! (VIDEO)

Somborac predvodio Denver do spektakularne pobede.

Uspeli su košarkaši tima iz Kolorada da "prežive" zaostatak od 18 poena i na kraju trijumfuju protiv Portlanda.

Junak večeri bio je najbolji igrač sveta Nikola Jokić, koji je upisao novi tripli-dabl u karijeri.

Ipak, srpski centar je mogao još pre produžetka da donese pobedu Denveru, ali je promašio šut koji nikad, ali nikad ne maši čak ni "žmureći".

- Sve je bilo savršeno do samog kraja, do egzekucije. Hteo sam da "ukradem" još koju sekundu, možda sam previše razmišljao i promašio... bio je to jedan od lakših šuteva, nešto što sam bio uveren da mogu da pogodim. Bio je to sjajan pas Mareja, bio sam potpuno otvoren, ali hteo sam da potrošim vreme da im ne ostavim napad - otorio je dušu Jokić.

Na pitanje o ogromnom dolasku mladih asova iz Evrope koji igraju u NCAA ligi, Jokić je bio brutalno iskren u vezi sa stilom igre koji se tamo forsira.

- Ne razumem zašto su pravila drugačija. Tako je sporo... samo idu u krug, i u krug, i u krug. Jednostavno ne razumem onih 30 sekundi za napad. To je baš previše - istakao je srpski as.

Potom je prokomentarisao dolazak Majkla Melouna, bivšeg trenera Denvera, na koledž košarku:

- Srećan sam zbog njega. Malo je drugačije... da li je ikada trenirao na koledžu? (bio je asistent). Srećan sam zbog trenera, želim mu svu sreću. Malo je drugačije jer je trenirao u NBA 12-15 godina, ali on definitivno ima smirenost i mozak da to uradi. Mislim da će uraditi sjajan posao jer on zapravo može da trenira te momke i imaće vremena da ih nauči kako da igraju na pravi način.

Usledilo je potom pitanje novinara na koji način namerava da se mentalno osveži pred najvažniji deo sezone i pohod na "šampionski prsten" na novu titulu, Somborac je u svom stilu, uz blagi osmeh, objasnio put do cilja.

- Biće isto kao i prošle godine. Moj bazen je spreman, samo još čekam lepo vreme - nasmejao je "Džoker" okupljene medije.

"Grumenje" je ovom pobedom prestiglo broj pobeda u ligaškom delu iz prošle sezone kada ih je bilo 50. Sada su na 51 trijumfu, iako su imali velike pobrede sa povređenim igračima i izostancima.

- Bila je ovo nekonstantna godina, povrede, menjanje postava... ali smo ipak uspeli da ostanemo u samom vrhu. To govori o grupi momaka koju imamo u svlačionici. Pokazali smo da možemo da odgovorimo na sve izazove - zaključio je Jokić.

