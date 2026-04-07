IRAN NUDI PRIMIRJE U 10 TAČAKA: Evo šta traže da bi otvorili Ormuski moreuz
IRAN je predstavio predlog od 10 tačaka za okončanje sukoba sa SAD i Izraelom, koji predviđa i uvođenje takse od oko dva miliona dolara po brodu za prolaz kroz Ormuski moreuz, a prihod bi se koristio za obnovu uništene infrastrukture u zemlji.
Dva visoka iranska zvaničnika, govoreći pod uslovom anonimnosti, rekli su da predlog uključuje garanciju da Iran neće ponovo biti napadnut, kraj izraelskih udara na Hezbolah u Libanu i ukidanje svih sankcija, preneo je "Njujork tajms".
Iran bi zauzvrat ukinuo de fakto blokadu moreuza i podelio prihod sa Omanom, dok bi ceo predlog uključivao protokol za bezbedan prolaz, obnovu infrastrukture i okončanje regionalnih neprijateljstava.
Aksios je prethodno, pozivajući se na američke, izraelske i regionalne izvore, izvestio da SAD, Iran i regionalni posrednici razgovaraju o potencijalnom 45-dnevnom prekidu vatre kao delu dvofaznog sporazuma koji bi mogao dovesti do trajnog okončanja rata.
Sporazum, okvirno nazvan "Islamabadski sporazum", uključivao bi regionalni okvir za moreuz, sa završnim ličnim razgovorima u Islamabadu. Iranski zvaničnici su ranije rekli Rojtersu da Teheran traži trajni prekid vatre uz garancije da ih neće ponovo napasti SAD i Izrael.
BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
"TRAMP JE PRED KLjUČNOM ODLUKOM": Koji će biti sledeći potez američkog predsednika?
07. 04. 2026. u 07:34
MODžTABA HAMNEI U TEŠKOM STANjU? Vrhovni vođa Irana navodno u komi
07. 04. 2026. u 07:27
TRAMP IZDAO NAJBRUTALNIJU PRETNjU: "Cela zemlja može biti zbrisana za jednu noć i to može biti sutra uveče" (VIDEO)
06. 04. 2026. u 19:19 >> 20:13
IRANSKI KOMANDOSI PRONAŠLI PILOTA F-35: Zavarali trag Amerikancima i uhapsili ga
ISLAMSKA revolucionarna garda (IRGC) locirala je i privela pilota oborenog američkog lovca F-35 tokom operacije potrage, javlja iranska agencija Nur njuz.
03. 04. 2026. u 16:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
04. 04. 2026. u 20:26
