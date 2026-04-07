IRAN NUDI PRIMIRJE U 10 TAČAKA: Evo šta traže da bi otvorili Ormuski moreuz

IRAN je predstavio predlog od 10 tačaka za okončanje sukoba sa SAD i Izraelom, koji predviđa i uvođenje takse od oko dva miliona dolara po brodu za prolaz kroz Ormuski moreuz, a prihod bi se koristio za obnovu uništene infrastrukture u zemlji.

Dva visoka iranska zvaničnika, govoreći pod uslovom anonimnosti, rekli su da predlog uključuje garanciju da Iran neće ponovo biti napadnut, kraj izraelskih udara na Hezbolah u Libanu i ukidanje svih sankcija, preneo je "Njujork tajms".

Iran bi zauzvrat ukinuo de fakto blokadu moreuza i podelio prihod sa Omanom, dok bi ceo predlog uključivao protokol za bezbedan prolaz, obnovu infrastrukture i okončanje regionalnih neprijateljstava.

Aksios je prethodno, pozivajući se na američke, izraelske i regionalne izvore, izvestio da SAD, Iran i regionalni posrednici razgovaraju o potencijalnom 45-dnevnom prekidu vatre kao delu dvofaznog sporazuma koji bi mogao dovesti do trajnog okončanja rata.

Sporazum, okvirno nazvan "Islamabadski sporazum", uključivao bi regionalni okvir za moreuz, sa završnim ličnim razgovorima u Islamabadu. Iranski zvaničnici su ranije rekli Rojtersu da Teheran traži trajni prekid vatre uz garancije da ih neće ponovo napasti SAD i Izrael.

