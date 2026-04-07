TOTALNO POMRAČENJE UMA! Nikolu Jokića nikada nismo videli ovakvog, saigrači se zaledili od straha (VIDEO)

Košarkaši Denvera pobedili su danas na svom terenu Portland posle produžetka sa 137:132, uz novi tripl-dabl sprskog centra Nikole Jokića.

Nagetsi su uspeli da nadoknade zaostatak od 16 poena u četvrtoj četvrtini i da na kraju slave u produžetku, a jedan od najzaslužnijih za to bio je Jokić koji je upisao 33. tripl-dabl u sezoni sa 35 poena, 14 skokova i 13 asistencija.

Sredinom druge četvrtine je preuzeo i ulogu trenera. Bio je vidno besan i vikao je na saigrače prilikom tajm-auta, preuzeo je ulogu trenera.

Bilo je to pri rezultatu 53:40 za Blejzerse i posle njegovih reči je usledila serija od 9:0 tako da je to dalo rezultat. Objašnjavao im je da ne može tako da se igra, da kasne na svako preuzimanje, da protivnički igrači imaju previše vremena da se nameste i šutiraju...

- Ne znam šta da kažem, bilo je svega i svačega, ne sećam se šta sam pričao. Verovatno nešto o tome, znam na šta mislite, ali se ne sećam", rekao je Jokić posle meča kada su ga novinari pitali za taj detalj.

