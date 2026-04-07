"OVA DRŽAVA NE TREBA DA POSTOJI"! Albanac grmi zbog Novaka Đokovića, a od drugog Srbina mu se diže kosa na glavi

NE stišava se bura oko odlaska Novaka Đokovića u Bosnu i Hercegovinu na utakmicu baraža između tamošnje reprezentacije i Italije.

Foto: Profimedia

O tome se naširoko pisalo po celoj Evropi, pa čak i u lažnoj državi Kosovo. Naime, pisac i influenser rodom iz južne srpske pokrajine Kosova i Metohije, Valon Kori, našao se pozvanim da komentariše odlazak Srbina u Zenicu.

I jednog čovek označio kao "glavnog krivca", a to je predsednik tamošnjeg Fudbalskog saveza BiH Vice Zeljkovića.

- Zašto je Đoković došao u Bosnu? Vico Zeljković (Srbin), predsednik Fudbalskog saveza Bosne, Srbin je i sestrić srpskog ultranacionaliste Milorada Dodika. Kakva je država postala Bosna - bolje bi bilo da je nikad nije ni postojala. Ako narod zaboravi svoju prošlost, nikad ne može da krene ka budućnosti. Mi Kosovari nikad ne bismo dozvolili Srbinu da vodi našu federaciju, a kamoli sestrić zloglasnog srpskog političara - napisao je Kori.

Srbin, Zeljković je uradio veliku stvar odveo Bosnu i Hercegovinu na Mundijal, doveo Novaka Đokovića u Zenicu i iznenadiop ceo svet o čemu planeta piše i danima posle utakmice.