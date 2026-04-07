KATASTROFA! Dušan Vlahović ne može da veruje šta mu se desilo
PA, dokle više?
Taman kada se činilo da se Dušan Vlahović vraća na teren desio se novi problem. Naime, trebalo je da srpski napadač dobije priliku u drugom poluvremenu duela njegovog Juventusa sa Đenovom, ali prilikom zagrevanja zaboleo ga je mišić lista.
Katastrofa! Novi maler, a taman se oporavio od teške povrede.Tri meseca je Dušan Vlahović proveo van terena zbog problema sa aduktorom, da bi se u timkonačno vratio u prošlom kolu. Protiv Udinezea u igri je proveo 10 minuta, međutim sada će morati na novu pauzu.
Na sreću, italijanski mediji pišu povreda srpskog ofanzivca nije teže prirode. On će u narednim danima biti pregledan, ali teško je očekivati da će se oporaviti do gostovanja Atalanti u subotu.
Njegov oporavak u najboljem slučaju trebalo bi da traje od nedelju do dve dana, dok je u težim primerima moguća pauza od nekoliko meseci.
Preporučujemo
VINISIJUS (OPET) ŠOKIRAO NAVIJAČE REALA: Evo šta je sad uradio
06. 04. 2026. u 22:11
NE MOŽE MU NIKO NIŠTA! Nestvarni Jokić dominira, Denver juri devetu uzastopnu pobedu!
NA krilima sjajnog Srbina Nagetsi su ostvarili osam vezanih trijumfa, a smeši im se i devet jer će večeras u "Bol areni" ugostiti Portland trejlblezerse (3.00).
06. 04. 2026. u 13:00
ITALIJA U ŠOKU! Izgubila milijardu evra zbog poraza od Bosne i Hercegovine!
Ono što je do pre nekoliko godina bilo nezamislivo, sada je postalo surova realnost – fudbalska reprezentacija Italije propustiće i treće uzastopno Svetsko prvenstvo. Bosna i Hercegovina se za to pobrinula, ali i za još nešto. Finansijski užasno po Italijane.
06. 04. 2026. u 19:01
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
04. 04. 2026. u 20:26
Komentari (0)