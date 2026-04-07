KATASTROFA! Dušan Vlahović ne može da veruje šta mu se desilo

PA, dokle više?

Taman kada se činilo da se Dušan Vlahović vraća na teren desio se novi problem. Naime, trebalo je da srpski napadač dobije priliku u drugom poluvremenu duela njegovog Juventusa sa Đenovom, ali prilikom zagrevanja zaboleo ga je mišić lista.

Katastrofa! Novi maler, a taman se oporavio od teške povrede.Tri meseca je Dušan Vlahović proveo van terena zbog problema sa aduktorom, da bi se u timkonačno vratio u prošlom kolu. Protiv Udinezea u igri je proveo 10 minuta, međutim sada će morati na novu pauzu.

Na sreću, italijanski mediji pišu povreda srpskog ofanzivca nije teže prirode. On će u narednim danima biti pregledan, ali teško je očekivati da će se oporaviti do gostovanja Atalanti u subotu.

Njegov oporavak u najboljem slučaju trebalo bi da traje od nedelju do dve dana, dok je u težim primerima moguća pauza od nekoliko meseci.