UPUCAN SLAVNI MUZIČAR: Snimak napada preplavio društvene mreže, fanovi u šoku (VIDEO)
REPER Ofset iz Atlante je hospitalizovan nakon što je upucan na jugu Floride, prema rečima njegovog predstavnika, u priči koja je odjeknula SAD.
Pucnjava se dogodila u ponedeljak u blizini hotela i kazina Seminole Hard Rock u Holivudu, nedaleko od Majamija, prema više izveštaja.
- Možemo da potvrdimo da je Ofset upucan i da se trenutno nalazi u bolnici gde mu se pruža medicinska nega. On je stabilan i pažljivo se prati - rekao je njegov predstavnik za Variety.
Vlasti nisu objavile detalje o tome šta je dovelo do pucnjave i istraga je i dalje aktivna.
Ofset, čije je pravo ime Kiari Sefus, stekao je slavu kao član hip-hop grupe Migos, nominovane za Gremi, koja je nastala u metropolitanskoj Atlanti.
Njegova veza sa gradom i kontinuirani uticaj na njegovu muzičku scenu izaziva zabrinutost među fanovima i umetnicima širom Džordžije.
Incident takođe naglašava kako se veze muzičke industrije Atlante i dalje ukrštaju sa Južnom Floridom - čestom destinacijom za nastupe, događaje i noćni život.
Policijska uprava Seminola objavila je saopštenje nakon pucnjave: "Svesni smo incidenta koji se dogodio u zoni za parkiranje vozila posle 19 časova u ponedeljak ispred Seminola Hard Rok Holivud, koji je rezultirao povredama koje nisu opasne po život osobe koja je prevezena u Memorijalnu regionalnu bolnicu u Holivudu. Policija Seminola je odmah izašla na lice mesta i situacija je brzo stavljena pod kontrolu. Dve osobe su privedene od strane policije. Istraga je u toku. Mesto je bezbedno i nema pretnje po javnost, zadaci se nastavljaju normalno".
Očekuje se da će organi reda objaviti dodatne detalje kako se istraga bude odvijala.
(Telegraf.rs/CBS News)
Preporučujemo
Komentari (0)