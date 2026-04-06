OVO SE NIJE DESILO OD 1978. GODINE! Srpkinja postala šampionka Amerike
BRAVO carice!
Srpska košarkašica Anđela Dugalić postala je šampionka Sjedinjenih Američkih Država!
Ona je sa svojim univerzitetom UCLA u finalnoj utakmici u Finiksu ubedljivo pobedila Južnu Karolinu rezultatom 79:51 i tako osvojile najprestižniji košarkaški trofej u SAD, titulu NCAA lige!
Anđela, koja je rodom iz Čikaga, ali joj srce kuca za Srbiju, ponovo je odigrala odličnu utakmicu, zabeležila 9 koševa, 5 skokova, 4 asistencije i po jednu blokadu i osvojenu loptu i bila jedna od najvažnijih igračica u timu UCLA.
Najbolja u ekipi UCLA je bila Hakez sa 21 poenom, 10 uhvaćenih lopti i 5 dodavanja.
Ovo je prva titula ženskog tima univerziteta UCLA još od daleke 1978.godine.
