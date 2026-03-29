NIJE SAMO ZBOG RASTANKA SA ANAMARIJOM! Dončić opet papreno plaća!

Slovenac se ponovo našao u problemima.

Velika zvezda Lejkersa, Luka Dončić, prethodnih nedelja je bio u centru pažnje zbog rastanka sa dugugodišnjom izabranicom Anamarijom Goltes.

Slovenački as će morati da plaća alimentaciju, ali je sada naišao na nove finansijske probleme.

Ovog puta u NBA ligi, jer će zbog nagomilanih tehničkih grešaka, morati da propusti narednu utakmicu tima iz Los Anđelesa.

Čelnici najjačeg takmičenja na svetu su prethodno poništili Lukinu tehničku iz meča protiv Orlando Medžika, kada se sukobio sa Gogom Bitadzeom, ali je već u narednom duelu protiv Netsa, Dončić ponovo bio na meti sudija zbog nesportskog ponašanja.

Neće ga biti u timu protiv Vizardsa, međutim, to je za Luku najmanji problem jer postoji rizik da, u najgorem slučaju, izgubi kandidaturu za MVP titulu.

Naime, ukoliko se desi da propusti još četiri ukupno osam utakmica Lejkersa do kraja sezone, automatski će ispasti iz MVP trke, zbog neispunjenog fonda mečeva neophodnog da bi ušao u konkurenciju za individualno prizanje tokom ligaškog dela sezone.

Kako nalažu NBA pravila, svaka druga tehnička greška od momenta kada igrač nakupi 16, znači i suspenziju sa narednog duela. Budući da su Dončićevi propusti na parketu sve češći (da li zbog privatnog života ili nečeg drugog), Slovenca mora da obrati pažnju do početka plej-ofa.

Istovremeno, Luka je zbog kazni upao u finansijske gubitke, jer samo zbog izrečene suspenzije morao je da plati 264.000 dolara. Isti iznos može da naraste sa svakom narednom tehničkom greškom. Ako Dončić opet bude suspendovan, u slučaju da dobije dve tehničke, platiće čak do 317.000 dolara.

Lejkersi se do kraja regularnog dela sezone sastaju protiv Klivlenda Kavalirsa, šampiona Oklahome siti Tander (dva puta), Lukinog bivšeg tima Dalas Maveriksa, Golden Stejt Voriorsa, Finiks Sansa i Jute Džez.

