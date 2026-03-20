A NAKON IZNENAĐENJA U PARIZU! Stigle katastrofalne vesti za navijače Partizana

PARTIZAN je upisao četvrti uzastopni trijumf u Evroligi.

Crno-beli su sinoć bili bolji od Pariza - 90:81. Ipak, slavlje bi mogla da pokvari povreda Bruna Fernanda, koji je teren napustio u završnici susreta.

Reprezentativac Angole zatražio je izmenu i nije se vraćao u igru do kraja utakmice, a prema prvim informacijama problem je sa zglobom. Tačan stepen povrede biće poznat nakon dodatnih pregleda.

Podsetimo, Fernando je pre samo nedelju dana na meču protiv Bosne u ABA ligi već imao problem sa skočnim zglobom, ali tada povreda nije bila ozbiljnije prirode i nije ga sprečila da nastupi u narednim duelima.