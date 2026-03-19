ŠTA SE OVO DESILO!? Nikola Jokić očajan, ispisao "crnim slovima" istoriju NBA lige

Košarkaši Denver Nagetsa poraženi su ove noći u Memfisu od ekipe Grizlisa, koja je bila u nizu od čak osam uzastopnih neuspeha pre ovog meča - 125:118. A Nikola Jokić?

Momak iz Sombora iz meča u meč piše istoriju NBA lige, a sad je nažalost upisao jedan negativan rekord, što se ne dešava često.

Jokić je na utakmici protiv Memfisa imao čak deset izgubljenih lopti. Postao je centar sa najviše utakmica sa 10+ izgubljenih lopti ikada u NBA ligi.

I pored velikog broja izgubljenih lopti i batina koje je dobio od igrača Memfisa, a sudije se pravile da se ništa ne dešava, Nikola je bio najbolji u ekipi Denvera. Nedostajala mu je jedna asistencija za tripl-dabl. Srbin je ubacio 29 poena uz 14 skokova i devet asistencija, a šutirao je 9/15 za dva poena, 2/4 za tri poena i 5/8 sa linije za slobodna bacanja.

Nikola Jokic now has the most 10+ turnover games by a center in NBA history 😬 pic.twitter.com/UjA9efPFXK — Real App (@realapp) March 19, 2026

Međutim, na kraju je bio očajan, kako zbog poraza Denvera, tako i negativno oborenog rekorda NBA lige.