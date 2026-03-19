Košarka

ŠTA SE OVO DESILO!? Nikola Jokić očajan, ispisao "crnim slovima" istoriju NBA lige

Новости онлине

19. 03. 2026. u 06:21 >> 06:34

Košarkaši Denver Nagetsa poraženi su ove noći u Memfisu od ekipe Grizlisa, koja je bila u nizu od čak osam uzastopnih neuspeha pre ovog meča - 125:118. A Nikola Jokić?

Foto AP

Momak iz Sombora iz meča u meč piše istoriju NBA lige, a sad je nažalost upisao jedan negativan rekord, što se ne dešava često.

Jokić je na utakmici protiv Memfisa imao čak deset izgubljenih lopti. Postao je centar sa najviše utakmica sa 10+ izgubljenih lopti ikada u NBA ligi.

I pored velikog broja izgubljenih lopti i batina koje je dobio od igrača Memfisa, a sudije se pravile da se ništa ne dešava, Nikola je bio najbolji u ekipi Denvera. Nedostajala mu je jedna asistencija za tripl-dabl. Srbin je ubacio 29 poena uz 14 skokova i devet asistencija, a šutirao je 9/15 za dva poena, 2/4 za tri poena i 5/8 sa linije za slobodna bacanja. 

Međutim, na kraju je bio očajan, kako zbog poraza Denvera, tako i negativno oborenog rekorda NBA lige. 

TRAMP SE OVOME NIJE NADAO: Iran naprasno dobio saveznika

Dok traje napad na Iran, koji su započeli SAD i Izrael, ali i odgovor Irana u vidu napada na susedne zemlje koje pomažu tu agresiju, i sport i te kako oseća posledice novonastale situacije. Rat je, kako i ne bi... A najnovije vesti iz sporta tiču se upravao Iranaca i Sjedinjenih Američkih Država, čiji je predsednik Donald Tramp nedavno izjavio da bi Iranu bilo bolje da ne dolazi na Mundijal koji se upravo i u SAD održava ove godine. Pa opet, propisi su jasni, Iranci "moraju u Ameriku", ali... Sada su dobili važnog saveznika u svojoj nameri da Mundijal igraj negde drugde.

18. 03. 2026. u 17:16

