BOGDAN BOGDANOVIĆ JE PRECRTAN! Da li je došlo vreme za povratak u Partizan?

Košarkaši San Antonija pobedili su Los Anđeles Kliperse 119:115 i ostvarili 50. pobedu u ligi prvi put od sezone 2016/2017.

Ekipu su do pobede predvodili Stefon Kasl sa 23 poena, osam asistencija i sedam skokova, Viktor Vembanjama sa 21 poenom i 13 skokova i Devin Vasel sa 20 poena.

U ekipi iz Los Anđelesa, koja je pretrpela drugi uzastopni poraz, Darijus Garland postigao je 25 poena uz 10 asistencija, Džordan Miler imao je 22 poena i devet skokova, a Benedikt Maturin 16 poena.

Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović nije igrao. Bio je ovo deseti zastopni meč na kojem trener Tajson Lu nije ukazao priliku iskusnom beku, kojem je već dosta dugo jasno da će na kraju sezone morati da promeni tim.

Podsećanja radi, Bogdanović je deo sezone propustio zbog povreda, pa nije mogao da uhvati pravi ritam, ali ga često nije bilo na terenu isključivo zbog odluke trenera. Iako se verovalo da bi Bogdanove šuterske sposobnosti mogle da budu važan adut Klipersa u ovoj sezoni, to se nije desilo. Srpski košarkaš zakucan je za kraj klupe i jako retko dobija priliku da nastupi.

Tokom 2026. godine Bogdanović je samo dva puta igrao za Kliperse - u porazima od Klivlenda početkom i Minesote krajem februara. na ta dva meča odigrao je ukupno oko 30 minuta, uz 10 postignutih poena, sedam skokova, pet asistencija i dve ukradene lopte.

Jasno je da Klipersi više ne računaju na Srbina, možda je došlo vreme za povratak u Partizan o kojem su nedavno pričali Danilo Galinari i Davis Bertans.

