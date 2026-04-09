LOŠ ZNAK: Iranski ambasador napisao da iranska delegacija dolazi na pregovore u Pakistan, pa obrisao objavu

М.А.С.

09. 04. 2026. u 09:26

IRANSKI ambasador u Pakistanu Reza Amiri Mogadam izjavio je da će iranska delegacija do kraja dana doputovati u Islamabad na pregovore, koji su zasnovani na iranskom mirovnom planu od deset tačaka. Ubrzo nakon objave na društvenim mrežama, ovaj post je obrisan.

ЛОШ ЗНАК: Ирански амбасадор написао да иранска делегација долази на преговоре у Пакистан, па обрисао објаву

Mogadam je u objavi na platformi Iks rekao da delegacija dolazi u Islamabad uprkos „skepticizmu“ Iranaca zbog nastojanja izraelske vlade da „sabotira diplomatsku inicijativu“.

 - Uprkos skepticizmu iranskog javnog mnjenja zbog ponovljenih kršenja prekida vatre od strane izraelskog režima, kako bi se sabotirala diplomatska inicijativa, na poziv premijera Šehbaza Šarifa, iranska delegacija stiže večeras u Islamabad na ozbiljne razgovore zasnovane na deset tačaka koje je predložio Iran - kazao je Mogadam.

PRIPREMA SE „ŠPANSKA PITA“: Novi specijalitet za umetničke sladokusce iz „kuhinje“ Fondacije Mozzart