LOŠ ZNAK: Iranski ambasador napisao da iranska delegacija dolazi na pregovore u Pakistan, pa obrisao objavu
IRANSKI ambasador u Pakistanu Reza Amiri Mogadam izjavio je da će iranska delegacija do kraja dana doputovati u Islamabad na pregovore, koji su zasnovani na iranskom mirovnom planu od deset tačaka. Ubrzo nakon objave na društvenim mrežama, ovaj post je obrisan.
Mogadam je u objavi na platformi Iks rekao da delegacija dolazi u Islamabad uprkos „skepticizmu“ Iranaca zbog nastojanja izraelske vlade da „sabotira diplomatsku inicijativu“.
- Uprkos skepticizmu iranskog javnog mnjenja zbog ponovljenih kršenja prekida vatre od strane izraelskog režima, kako bi se sabotirala diplomatska inicijativa, na poziv premijera Šehbaza Šarifa, iranska delegacija stiže večeras u Islamabad na ozbiljne razgovore zasnovane na deset tačaka koje je predložio Iran - kazao je Mogadam.
09. 04. 2026. u 12:33
