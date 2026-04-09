TRAMP ZAPRETIO IRANU: Pridržavajte se sporazuma ili "pucnjava počinje"

Predsednik SAD Donald Tramp upozorio je Iran da se pridržava sporazuma ili će započeti oružani napad.

Tramp je objavio na svojoj mreži Truth Social da će svi američki brodovi, avioni i vojno osoblje koje je potrebno za "gonjenje i uništenje znatno oslabljenog neprijatelja", ostati na mestima dok Iran u potpunosti ne ispuni pravi sporazum.

"Ako se to iz bilo kojeg razloga ne desi, što je vrlo malo verovatno, onda 'pucnjava počinje', veća, bolja i jača nego što je iko ikada video. Dogovoreno je, davno, i uprkos svim lažnim retorikama koje govore suprotno - nikakvo nuklearno oružje i Ormuski moreuz će biti otvoren i bezbedan. U međuvremenu, naša velika vojska se popunjava i odmara, zapravo, i raduje se svom sledećem osvajanju. Amerika se vratila!", napisao je Tramp.



(Tanjug)