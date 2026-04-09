TRAMP ZAPRETIO IRANU: Pridržavajte se sporazuma ili "pucnjava počinje"
Predsednik SAD Donald Tramp upozorio je Iran da se pridržava sporazuma ili će započeti oružani napad.
Tramp je objavio na svojoj mreži Truth Social da će svi američki brodovi, avioni i vojno osoblje koje je potrebno za "gonjenje i uništenje znatno oslabljenog neprijatelja", ostati na mestima dok Iran u potpunosti ne ispuni pravi sporazum.
"Ako se to iz bilo kojeg razloga ne desi, što je vrlo malo verovatno, onda 'pucnjava počinje', veća, bolja i jača nego što je iko ikada video. Dogovoreno je, davno, i uprkos svim lažnim retorikama koje govore suprotno - nikakvo nuklearno oružje i Ormuski moreuz će biti otvoren i bezbedan. U međuvremenu, naša velika vojska se popunjava i odmara, zapravo, i raduje se svom sledećem osvajanju. Amerika se vratila!", napisao je Tramp.
(Tanjug)
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
BAGEJ je nazvao operaciju spasavanja katastrofom za Vašington, jer iranska vojska tvrdi da su njene snage uništile dva helikoptera Crni jastreb i dva vojno-transportna aviona C-130.
