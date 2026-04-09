Svet

TRAMP ZAPRETIO IRANU: Pridržavajte se sporazuma ili "pucnjava počinje"

В.Н.

09. 04. 2026. u 07:16

Predsednik SAD Donald Tramp upozorio je Iran da se pridržava sporazuma ili će započeti oružani napad.

Foto: White House Photo / Alamy / Profimedia

Tramp je objavio na svojoj mreži Truth Social da će svi američki brodovi, avioni i vojno osoblje koje je potrebno za "gonjenje i uništenje znatno oslabljenog neprijatelja", ostati na mestima dok Iran u potpunosti ne ispuni pravi sporazum.

"Ako se to iz bilo kojeg razloga ne desi, što je vrlo malo verovatno, onda 'pucnjava počinje', veća, bolja i jača nego što je iko ikada video. Dogovoreno je, davno, i uprkos svim lažnim retorikama koje govore suprotno - nikakvo nuklearno oružje i Ormuski moreuz će biti otvoren i bezbedan. U međuvremenu, naša velika vojska se popunjava i odmara, zapravo, i raduje se svom sledećem osvajanju. Amerika se vratila!", napisao je Tramp.

 

(Tanjug)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
