NEVIĐENA SCENA, REPORTERKA OSTALA U ŠOKU! Evo šta je Saša Obradović uradio posle Monako - Crvena zvezda (VIDEO)

Crvena zvezda je u neverovatnoj utakmici pobedila Monako 96:100, a emotivno veče bilo je za trenera srpskog tima Sašu Obradovića koji je predvodio oba tima.

FOTO: Printskrin/Iks/aleks89ilic

Zvezda je u jednom trenutku vodila +18, pa ispustila prednost, da bi nakon produžetaka slavila 96:100, a nakon meča viđena je zanimljiva scena.

U uključenju Areni sport nakon meča Saša Obradović još je bio pod utiskom i vidno emotivan.

Novinarka mu je pitanje postavila na srpskom, a on po navici, posle meča počeo je na engleskom jeziku. Vrlo brzo je shvatio da je pogrešio pa se uz osmeh uhvatio za glavu.

Obradović je tada otkrio novinarki da je posle meča, još pod utiskom, ušao i u pogrešnu svlačionicu.

Simpatičnu situaciju pogledajte ovde:

