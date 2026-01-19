"SRAMOTA!" Nik Kalates o najnovijim vestima iz KK Partizan

Košarkaš Partizana Nik Kalates izjavio je danas pred utakmicu 23. kola Evrolige da očekuje da "crno-beli" odigraju dobar meč protiv Bajerna i dodao da njegova ekipa mora da igra bolje u nastavku sezone.

FOTO: N. Skenderija

Košarkaši Partizana gostovaće uu utorak od 20.30 časova ekipi Bajerna u utakmici 23. kola Evrolige. "Crno-beli" će potom u petak u istom terminu, a takođe u Minhenu, "dočekati" Hapoel iz Tel Aviva u 24. kola Evrolige.



"Moramo da pokažemo reakciju, izgubili smo 40 razlike kod kuće, igrali smo loše. Očekujem da budemo bolji, moramo da se potrudimo da u Minhenu odigramo dobru utakmicu. Nije ovo slika koju da treba prikažemo. Očigledno ne igramo dobru košarku, sramota je kako smo igrali. Nismo kao tim, pre svega moramo to da uradimo, da nađemo grupu i da budemo zajedno. To je najvažnije. Da budemo tu jedni za druge. Individualno očigledno ne pobeđujemo", rekao je Kalates na konferenciji za novinare.



On je naveo da još postoji šansa da se "crno-beli" bore za plej-of Evrolige.

"Nikad ne odustajem, uvek postoji šansa. Ali moraš da ideš utakmicu po utakmicu. Prvo treba da pobedimo jednu. Prošle godine je Partizan dobio sedam uzastopnih i bio u konkurenciji. Ali moramo prvo nešto da pokažemo. Iskreno, nikada nisam bio nikada u ovako crnoj seriji, nikad nisam ispustio plej-of u karijeri. Mi smo svi blagosloveni što igramo košarku, što možemo da istrčimo na teren. Ako ne iskoristimo tu šansu da pokažemo nešto, ako se ne borimo, šta radimo ovde", izjavio je košarkaš Partizana.







"Veoma je dobar igrač. Nisam igrao još sa njim, ali gledao sam ga godinama. Pomoći će nam svakako. Ima pobednički način razmišljanja, timski je igrač. Potrebno nam je to", poručio je Kalates. Isak Bonga / FOTO: N. Skenderija



Košarkaš Partizana Isak Bonga izjavio je da očekuje da "crno-beli" budu bolji u narednim mečevima.



"Očekujemo da napredujemo, nadam se da ćemo nastaviti da budemo bolji. Naravno da pričamo međusobno o tome, najbitnije je da ostanemo zajedno bez obzira na sve i da nastavimo dalje. Uvek smo bili jedan korak dalje. Nadam se da ćemo naučiti iz grešaka. Ne bih rekao da nemamo samopouzdanje. Treba samo da ostanemo pozitivni. Izgubite nekoliko utakmica zaredom i to nije lako, bitno je da probamo to da preokrenemo u narednim utakmicama", rekao je Bonga.



Košarkaši Bajerna se nalaze na 16. mestu na tabeli Evrolige sa osam pobeda i 14 poraza, dok je Partizan na poslednjoj poziciji sa učinkom 6/16.

Tabela Evrolige

Ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: Porodica promenila "Oče naš" zbog KK Partizan