"ŠEST MESECI NISAM MOGAO DA HODAM, UČIO SAM ISPOČETKA!" DŽoel Bolomboj ganuo "delije" pred Monako - Crvena zvezda

ošarkaš Crvene zvezde Džoel Bolomboj izjavio je danas u Beogradu da "crveno-beli" moraju da odigraju dobru odbranu na predstojećem meču protiv Monaka u Evroligi.

Košarkaši Crvene zvezde gostovaće u utorak od 18.45 časova ekipi Monaka u 23. kolu Evrolige.



"Osećam se dobro, zaista je dobro vratiti se, treniram već nekoliko nedelja sa timom. Sve je normalno na terenu, posebno u odbrani, u napadu moram da naučim da 'čitam igrače', protivnici su agresivni, moram da čitam igru u napadu bolje. Moj oporavak nije bio najbolji, ali srećan sam da mogu da donesem nešto ekipi, zadovoljan sam da sam ponovo tu", rekao je Bolomboj u obraćanju novinarima.



On je istakao da Monako ima kvalitetan tim.



"Imaju mnogo igrača na visokom nivou, Majk Džejms je lider, trener je dobar, moramo da igramo dobru odbranu, da igramo timski i da usporimo tempo", dodao je košarkaš Crvene zvezde.







"Ista stvar kao prošle nedelje, imali smo četiri dana puta, vratili smo se na dan u Beograd, raspored je takav kakav je. Trebalo bi iskoristiti vreme za oporavak koliko možemo. Trenutno nam je glavni fokus na Monaku, ne razmišljamo još o Virtusu", istakao je Bolomboj.



On je naveo kako može da doprinese ekipi.



"Mislim da je moja snaga to što mogu da donesem pod obručima, takođe u pik en rol situacijama, ali i kada nisam na terenu, imamo igrače koji mogu da igraju na centarskoj poziciji. Ali mislim da mogu da napravim veliku razliku", rekao je košarkaš Crvene zvezde.



Bolomboj je govorio i o svom oporavku posle operacije.







Košarkaši Monaka se nalaze na drugom mestu na tabeli Evrolige sa 15 pobeda i sedam poraza, dok je Zvezda na 10. poziciji sa učinkom 12/10.

