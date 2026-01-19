Košarka

"ŠEST MESECI NISAM MOGAO DA HODAM, UČIO SAM ISPOČETKA!" DŽoel Bolomboj ganuo "delije" pred Monako - Crvena zvezda

19. 01. 2026. u 17:24

ošarkaš Crvene zvezde Džoel Bolomboj izjavio je danas u Beogradu da "crveno-beli" moraju da odigraju dobru odbranu na predstojećem meču protiv Monaka u Evroligi.

Foto: Evroliga

Košarkaši Crvene zvezde gostovaće u utorak od 18.45 časova ekipi Monaka u 23. kolu Evrolige.


"Osećam se dobro, zaista je dobro vratiti se, treniram već nekoliko nedelja sa timom. Sve je normalno na terenu, posebno u odbrani, u napadu moram da naučim da 'čitam igrače', protivnici su agresivni, moram da čitam igru u napadu bolje. Moj oporavak nije bio najbolji, ali srećan sam da mogu da donesem nešto ekipi, zadovoljan sam da sam ponovo tu", rekao je Bolomboj u obraćanju novinarima.


On je istakao da Monako ima kvalitetan tim.


"Imaju mnogo igrača na visokom nivou, Majk Džejms je lider, trener je dobar, moramo da igramo dobru odbranu, da igramo timski i da usporimo tempo", dodao je košarkaš Crvene zvezde.


Bolomboj je govorio i o rasporedu u Evroligi, pošto sve ekipe očekuje duplo kolo.


"Ista stvar kao prošle nedelje, imali smo četiri dana puta, vratili smo se na dan u Beograd, raspored je takav kakav je. Trebalo bi iskoristiti vreme za oporavak koliko možemo. Trenutno nam je glavni fokus na Monaku, ne razmišljamo još o Virtusu", istakao je Bolomboj.


On je naveo kako može da doprinese ekipi.


"Mislim da je moja snaga to što mogu da donesem pod obručima, takođe u pik en rol situacijama, ali i kada nisam na terenu, imamo igrače koji mogu da igraju na centarskoj poziciji. Ali mislim da mogu da napravim veliku razliku", rekao je košarkaš Crvene zvezde.


Bolomboj je govorio i o svom oporavku posle operacije.


"Ima mnogo izazova, nisam mogao da hodam dva meseca posle operacije. Potom se iskomplikovala situacija. Faktički nisam mogao da hodam normalno šest meseci, posle sam se vratio ponovnom učenju svega. Ima mnogo igrača koji su igrali ključnu ulogu u mom oporavku, moja žena, hirurg, moj trener za oporavak, nije bila jedna osoba, već grupa. Mentalno sam dobro, prevazišao sam povredu, mentalno je kao da se ništa nije desilo, osećam se sjajno", zaključio je Bolomboj.


Košarkaši Monaka se nalaze na drugom mestu na tabeli Evrolige sa 15 pobeda i sedam poraza, dok je Zvezda na 10. poziciji sa učinkom 12/10.

Bonus video: Kad je u halu ušao vojni orkestar, i "delije" i "grobari" zagrmeli kao jedan!

 

