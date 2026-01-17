JOKIĆ NAPUŠTA DENVER? Nikola se seli kod Srbina, otkriven plan
NBA liga mogla bi uskoro drugačije da izgleda.
Majami Hit pravi dugoročni plan, a njihov krajnji cilj je dovođenje Nikole Jokića na Floridu.
Nikola ima važeći ugovor do 2028. godine, a upravo ta sezona označena je kao sezona tektonskog poremećaja na NBA tržištu.
Kako prenosi „ESPN“ i novinar Brajan Vindhorts, Majami svesno preskače skupe poteze u narednom periodu kako bi sačuvao finansijsku fleksibilnost i u 2028. godinu ušao sa otvorenim prostorom u "seleri kepu"
Njihova ideja je jasna, dovođenje superzvezde, a na vrhu liste je Nikola Jokić.
Prema istim izvorima, u tom trenutku bi se među potencijalnim slobodnim igračima mogli naći i Janis Adetokumbo i Donovan Mičel, ali Majami navodno Srba vidi kao apsolutni prioritet i idealno lice franšize za novu eru.
Za sada, naravno, sve ostaje u domenu projekcija i dugoročnih planova.
Jokić se nije oglašavao o daljoj budućnosti, niti je davao signale da razmišlja o odlasku iz Denvera.
Njegov fokus je trenutno isključivo na oporavku od povrede i povratku na parket.
Ipak, sama činjenica da se ime najboljeg igrača sveta dovodi u vezu sa Majamijem dovoljno govori – ako dođe 2028. i Jokić se zaista pojavi na tržištu, biće to trenutak koji će promeniti NBA ligu.
