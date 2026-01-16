NIKOLA JOKIĆ MEĐU VLADARIMA SPORTA! Ovo su najplaćeniji sportisti sveta

Lista najplaćenijih sportista ne bi mogla da bude kompletna bez Nikole Jokića na njoj.

FOTO: Tanjug/AP

Najbolji košarkaš planete 29. je najplaćeniji sportista sveta u 2025. godini. On je zaradio 60,2 miliona evra, a prvi je Kristijano Ronaldo sa neverovatnih 260 miliona i to u 40. godini života.

Medij „Sportiko“, specijalizovan za sportski biznis, objavio je godišnju studiju najvećih primanja među sportistima u 2025. godini.

For the third straight year, female athletes were shut out from @Sportico's 100 highest-paid athletes. The breakdown by sport/age/nationality for the top-earning men and women is wild.



📈: @LevAkabas pic.twitter.com/aBrGnEM8Fc — Kurt Badenhausen (@kbadenhausen) January 14, 2026

Najbogatijih 100, uključuje sportiste iz osam različitih sportova i 28 zemalja, koji su zaradili 6,05 milijardi dolara u kalendarskoj 2025, uključujući 4,63 milijarde dolara u platama i nagradama i još 1,42 milijarde zarađeno van sportske arene, u obliku bonusa ili marketinga.

Nijedna žena, već treću godinu zaredom, nije ušla u prvih 100, a teniserka Koko Gof je najplaćenija sa 31 milionom dolara.

Another look at our Top 100 Highest-Paid Athletes of 2025 ?



? $6.05B in total earnings, down 2.1% from 2024

? Ronaldo #1 for 3rd straight year

? No women for 3rd straight year

? NBA leads with (40) athletes, then NFL (22) & soccer (13)



Full story:… pic.twitter.com/40QDpKEnJZ — Sportico (@Sportico) January 14, 2026

Iza fudbalera Al-Nasra Kristijana Ronalda, koji će 5. februara proslaviti 41. rođendan je bokser Kanelo Alvares (Meksiko) sa 136 miliona dolara i napadač Inter Majamija Lionel Mesi sa 130 miliona dolara. Na „poslednjoj“, 100. poziciji je košarkaš O’Džej Anunobi iz Njujork Niksa sa 37,1 miliona dolara.

Jokić je zaradio 51,2 miliona dolara na ime plate i još 9 miliona od sponzorskih ugovora. To ga svrstava na 9. mesto od igrača NBA lige. Slovenac Luka Dončić je na visokoj 37. poziciji sa godišnjom zaradom od 57,7 miliona dolara (42,7 + 15).

