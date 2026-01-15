TREBA IM JOŠ JEDAN ALEKSA AVRAMOVIĆ: Dubai pao u Evroligi
Košarkaši Virtusa pobedili su kao gosti Dubai rezultatom 80:72 u meču 22. kola Evrolige u kom je najbolji u domaćoj ekipi bio srpski reprezentativac Aleksa Avramović sa 17 poena.
Virtus sad ima učinak 11-11, a Dubai 10-12.
Karsen Edvards je predvodio Virtus ka pobedi sa 21 poenom, Saliu Nijang je dao 17 poena, a imao je i 17 skokova, dok je Derik Olston dao 12 poena. Alen Smailagić nije bio u sastavu Virtusa.
Aleksa Avramović je bio najefikasniji u Dubaiju sa 17 poena, pet skokova i dve asistencije, a 16 poena je dao Dvejn Bejkon. Filip Petrušev je dao šest poena, dok je Nemanja Dangubić ostao na klupi svih 40 minuta.
Tabela Evrolige
