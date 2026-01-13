Košarka

DONČIĆ "POSLAO" PORUKU ŠRUDERU, VESTBRUK MU ODGOVORIO: Košarkaši Sakramenta pobedili Lejkerse

Filip Milošević

13. 01. 2026. u 08:16

Košarkaši Sakramenta savladali su Los Anđeles Lejkerse sa 124:112.

FOTO: Tanjug/AP

Prethodnih dana podigla se velika prašina oko sukoba Denisa Šrudera i Luke Dončića, odnosno napada nemačkog reprezentativca na slovenačkog, u tunelu arene, posle utakmice Lejkersa i Sakramenta.

Šrudera zbog suspenzije u ovom meču nije bilo, pa ga je na terenu "osvetio" Rasel Vestbruk.

Dončić je za tri četvrtine ubacio 40 poena, a meč je završio sa 42. Plašt heroja Sakramenta je obukao Rasel Vestbruk i doneo trijumf svom timu.

U pobedničkoj ekipi Demar Derozen je ubacio 32 poena, Malik Monk 26 sa klupe uz osam asistencija, Vestbruk 22 uz sedam uspešnih dodavanja, Zek Levin 19…  

Sa druge strane, Dončić je uz 42 poena imao i sedam skokova, osam asistencija i četiri ukradene lopte! Lebron Džejms je meč završio sa 22 poena.





