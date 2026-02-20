SADA JE SVE OTKRIVENO! Crvena zvezda ima budžet kao šampion Evrope, a evo šta je sa Partizanom

Crvena zvezda i Partizan nalaze se u gornjoj polovini liste klubova u Evroligi po budžetu koji se izdvaja na plate igrača.

FOTO: N. Skenderija

Panatinaikos je na prvom mestu. Kako navodi specijalizovani košarkaški portal "Basket News" , Zeleni na plate igrača troše približno 27 miliona evra.

Odmah iza je drugi grčki predstavnik Olimpijakos sa oko 22,5 miliona evra, a treći je Hapoel Tel Aviv sa oko 20.

Ono što ovdašnju javnost najviše zanima jeste gde su Crvena zvezda i Partizan. Zvezda je na deobi sedmog i osmog mesta sa Fenerbahčeom sa oko 16,5 miliona evra troška na plate, dok je Partizan odmah ispod na deobi devetog i desetog mesta sa Barselonom – oko 14,5 miliona evra.

Očekivano, najmanje na plate daje Asvel – oko pet miliona evra.

Važno je naglasiti, a to navode i autori teksta, da se brojke odnose isključivo na budžete za plate igrača posle oporezivanja i da ne obuhvataju ukupne operativne troškove klubova.