Košarka

SADA JE SVE OTKRIVENO! Crvena zvezda ima budžet kao šampion Evrope, a evo šta je sa Partizanom

Новости онлине

20. 02. 2026. u 11:30

Crvena zvezda i Partizan nalaze se u gornjoj polovini liste klubova u Evroligi po budžetu koji se izdvaja na plate igrača.

САДА ЈЕ СВЕ ОТКРИВЕНО! Црвена звезда има буџет као шампион Европе, а ево шта је са Партизаном

FOTO: N. Skenderija

Panatinaikos je na prvom mestu. Kako navodi specijalizovani košarkaški portal "Basket News" , Zeleni na plate igrača troše približno 27 miliona evra.

Odmah iza je drugi grčki predstavnik Olimpijakos sa oko 22,5 miliona evra, a treći je Hapoel Tel Aviv sa oko 20.

Ono što ovdašnju javnost najviše zanima jeste gde su Crvena zvezda i Partizan. Zvezda je na deobi sedmog i osmog mesta sa Fenerbahčeom sa oko 16,5 miliona evra troška na plate, dok je Partizan odmah ispod na deobi devetog i desetog mesta sa Barselonom – oko 14,5 miliona evra.

Očekivano, najmanje na plate daje Asvel – oko pet miliona evra.

Važno je naglasiti, a to navode i autori teksta, da se brojke odnose isključivo na budžete za plate igrača posle oporezivanja i da ne obuhvataju ukupne operativne troškove klubova.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
POSTALE SU NJEGOV ZAŠTITNI ZNAK: Zašto je Luis nosio galabije?

POSTALE SU NjEGOV ZAŠTITNI ZNAK: Zašto je Luis nosio galabije?