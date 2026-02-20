LISICE ZA DPS, PA ZA "SRPSKI KORPUS": Analitičari o pravim razlozima hapšenja bivše CG ministarke Bratić
HAPŠENjE bivše ministarke prosvete, nauke, kulture i sporta dr Vesne Bratić podiglo je na noge Srbe u Crnoj Gori. Njeni partijski saborci iz Ujedinjene Crne Gore najavili su za nedelju u 18 časova skup podrške ispred zgrade Višeg suda u Podgorici.
Bratićevoj se na teret stavlja produženo krivično delo zlouptrebe službenog položaja i opasnosti od bekstva, a procesuirana je zbog smene oko 140 direktora osnovnih i srednjih škola u Crnoj Gori i navodne pričinjene štete od najmanje 400.000 evra.
- Ovo je pokušaj da se izjednače lopovi iz DPS sa onima koji su vrednost 30. avgusta 2020. godine, kada smo mislili da je Đukanovićeva hobotnica ulovljena. Pokušavaju u istu ravan sa takvima da uvrste najčasniju među nama Vesnu Bratić koja je jedina u tadašnjoj Vladi imala hrabrosti da smeni direktore koje je postavio DPS i tadašnje SDP, koji su nam trovali decu. E, to joj ne mogu oprostiti. Ovo što je Vesna činila trebali su da urade i ostali ministri, ali nisu imali petlju - kaže za "Novosti" poslanik UCG dr Vladimir Dobričanin.
Naš sagovornik ističe da ovaj slučaj predstavlja "najveću sramotu crnogorskih sudova i tužilaštva".
- Nadam se, ipak, da će Vesna biti oslobođena do kraja ove sedmice - kaže Dobričani - dodajući da je indikativno da se kao "specijalac" u ovom zadatku pojavljuje sudija za istragu Suzana Mugoša, koja se kako kaže "proslavila" presudama protiv Srba. - U vreme litija, kada je časna Crna Gora branila svetinje SPC, njen sin se hvalio kako pendrekom bije jastuk zamišljajući da je litijaš! Postoji video-snimak koji se i danas može naći na društvenim mrežama.
Politički analitičar Boško Vukićević kaže za "Novosti" da, ako je smena direktora škola od pre nekolike godine zaista razlog za hapšenje, onda je neshvatljivo zašto je određeno toliko zadržavanje.
- Bilo mi je čudno da je nakon hapšenja rukovodilaca DPS-a odmah usledilo hapšenje viđenije osobe iz "srpskog korupusa". Istog dana, dakle. Kao da treba napraviti određeni "politički balans" u hapšenjima, kao da se radi o nekoj vrsti "kompenzacije". Ne ide to tako - kaže Vukićević.
Univerzitetski profesori stali su uz svoju koleginicu poručujući da je njeno hapšenje atak na "ono malo unutrašnje slobode koja, čini se, postoji u Crnoj Gori koja sve više podseća na zemlje nultog suvereniteta".
