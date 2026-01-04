SRPSKO ČUDO! Dušan Alimpijević otkrio kako je, zapravo, Nikola Jokić!

Nikola Jokić je doživeo povredu, a iako su mnogi strahovali da će košarka dugo biti bez srpskog NBA asa, izgleda da to nije slučaj. Vraća se - ranije nego što se mislilo!

FOTO: Tanjug/AP

Selektor Dušan Alimpijević je u izjavi za "Sport Klub" otkrio da je, zajedno sa potpredsednikom KSS Nenadom Krstićem, bio u direktnom kontaktu sa Jokićem odmah nakon povrede.

Strateg Srbije je preneo da mu je i sam Jokić potvrdio da je situacija pod kontrolom.

- Imali smo direktnu informaciju da se nije radilo o nekoj težoj povredi. Hvala Bogu, ako sam dobro razumeo, u pitanju je pauza od tri do četiri nedelje, nakon čega se on vraća. Istu vrstu potvrde dobio sam i od Nikole - rekao je selektor Srbije.

