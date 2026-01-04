Košarka

SRPSKO ČUDO! Dušan Alimpijević otkrio kako je, zapravo, Nikola Jokić!

Filip Milošević

04. 01. 2026. u 13:41

Nikola Jokić je doživeo povredu, a iako su mnogi strahovali da će košarka dugo biti bez srpskog NBA asa, izgleda da to nije slučaj. Vraća se - ranije nego što se mislilo!

СРПСКО ЧУДО! Душан Алимпијевић открио како је, заправо, Никола Јокић!

FOTO: Tanjug/AP

Selektor Dušan Alimpijević je u izjavi za "Sport Klub" otkrio da je, zajedno sa potpredsednikom KSS Nenadom Krstićem, bio u direktnom kontaktu sa Jokićem odmah nakon povrede.

Strateg Srbije je preneo da mu je i sam Jokić potvrdio da je situacija pod kontrolom.

- Imali smo direktnu informaciju da se nije radilo o nekoj težoj povredi. Hvala Bogu, ako sam dobro razumeo, u pitanju je pauza od tri do četiri nedelje, nakon čega se on vraća. Istu vrstu potvrde dobio sam i od Nikole - rekao je selektor Srbije.

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŽIRINOVSKI PREDVIDEO SCENARIO ZA VENECUELU I UKRAJINU: NJegove reči odzvanjaju nakon otmice Madura

ŽIRINOVSKI PREDVIDEO SCENARIO ZA VENECUELU I UKRAJINU: Njegove reči odzvanjaju nakon otmice Madura