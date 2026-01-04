OVAJ SPORT RASTE IZ DANA U DAN: Basket 3 na 3 pokazao da je jedan od omiljenih sportova kod školaraca
Basket 3 na 3 i ove godine je pokazao da je jedan od omiljenih sportova kod školaraca.
Posle puno odigranih utakmica dobili smo prvake Beograda (2025.-2026.), za uzrast osnovci 7-8 razredi i srednjoškolci. Hala sportova Ranko Žeravica na Novom Beogradu već tradicionalno je domaćin većine takmičenja koje uspešno organizuje Beogradska asocijacija za školski sport, uz partnerstvo sa Sekretarijatom za sport i omladinu.
Sva takmičenja koja organizuje ova asocijacija besplatna su za školarce iz svih 17 beogradskih opština. A uz basket dobili smo i prvake Beograda u fidžital sportu. To je miks igranja basketa na parketu, a onda se igra basket i na konzoli Soni 5 i sabiraju se rezultati.
Posebnu pažnju izazvali su košarkaški asovi, bivši reprezentativci Stefan Birčević i Mile Ilić, koji su došli da klincima dele medalje. Birčević sa reprezentacijom Srbije ima osvojene srebrne medalje na Olimpijskim igrama, Svetskom prvenstvu i Evropskom prvenstvu. Mile Ilić je upisao i sezonu u NBA. Školski sport podržavaju i poznati glumci, Iva Štrljić i Slaviša Čurović.
- Ovo su prelepe stvari i ono što je mnogo važno jesu sjajni uslovi koje imaju klinci. Pratim školski sport i ono što je najvažnije jeste i podatak da je sve besplatno za učesnike. A posebno ističem da su ovakva takmičenja za mlade veoma korisna. Uz sport školarci upoznaju i drugare i neka poznanstva ostaju za čitav život - istakao je Stefan Birčević.
Treba reći i da u toku školske godine u 15 sportova, kroz sistem školskog sporta u Beogradu, prođe preko 30.000 dečaka i devojčica.
