NEDOVOLJNA DOBRA PARTIJA SRBINA: Majami poražen od Minesote uprkos maestralnom Nikoli Joviću

Košarkaši Minesote pobedili su danas u gostima ekipu Majamija rezultatom 125:115 u utakmici NBA lige.

Foto: Profimedia

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Entoni Edvards sa 33 poena, dok je Naz Rid dodao 29. Džulijus Rendl je ostvario dabl-dabl učinak od 23 poena i 10 skokova.

U ekipi Majamija najbolji je bio Norman Pauel, koji je postigao 21 poen. Srpski košarkaš Nikola Jović proveo je na terenu 28 minuta, a za to vreme zabeležio je 14 poena, četiri asistencije, tri skoka, jednu ukradenu loptu uz tri izgubljene lopte.

Košarkaši Minesote se nalaze na šestom mestu na tabeli Zapadne konferencije NBA lige sa 22 pobede i 13 poraza, dok je Majami osmi na Istoku sa skorom 19/16.

