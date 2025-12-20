LEGENDE SRPSKE KOŠARKE U ODABRANOM DRUŠTVU: Ivković i Žeravica kandidati za "Kuću slavnih"
LEGENDARNI srpski košarkaški stručnjaci Dušan "Duda" Ivković i Ranko Žeravica kandidati su za ulazak u "Kuću slavnih" 2026. godine, a među inetrnacionalnim kandidatima za dobijanje ove prestižne časti su i legendarni jugoslovenski košarkaš Mirza Delibašić, kao i proslavljeni stručnjaci Etore Mesina i Dejvid Blat.
Nominovani "internacionalni kandidati" za "kuću slavnih" 2026. godine:
Dušan Ivković, Ranko Žeravica, Mirza Delibašić, Etore Mesina, Dejvid Blat, Horhe Garbahosa, Andrej Kirilenko, Žan-Žak Konseisao, Mark Gasol, Endrju Gejz, Panajotis Janakis, Đusepe Đerđa, Džej Ar Holden, Vladimir Kondrašin, Markos Leite, Andres Noćioni, Huan Karlos Navaro, Fabrisio Oberto, Hose Ortiz, Amaui Pasos, Modestas Paulauskas, Togo Soareš, Peni Tejlor, Amaja Valdemor.
Među domaćim kandidatima za ulazak u "Kuću slavnih" su Ženska olimpijska reprezentacija iz 1996. godine, Majk D’Antoni, Džamal Kroford, Elena Dele Done, Blejk Grifin, Džo Džonson, Kendis Parker, Brus Perl, Kelvin Sampson, Marv Albert, Mark Fju, Dok Rivers i Amare Stodemajer.
Kako je saopšteno, imena koja će ući u "Kuću slavnih" u klasi 2026. biće saopštena 4. aprila.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
NE SMIRUJE SE SITUACIJA U PARTIZANU: Izbila svađa između Parkera i Ocokoljića?
20. 12. 2025. u 11:52
TUŽNE VESTI! Preminuo bivši fudbaler Crvene zvezde
19. 12. 2025. u 18:53
TUGA! Preminuo legendarni trener
19. 12. 2025. u 15:23
VLAHOVIĆ ZBOG POVREDE PROPUŠTA I ROMU: "Vučica" ima šansu da izbije na drugo mesto
JUVENTUS i Roma ukrstiće koplja u subotu uveče u Torinu, u direktnom duelu ekipa koje imaju jasnu ambiciju da sezonu završe među prva četiri tima Serije A. Tip vam je spremio analizu ove utakmice sa predlozima naših tipstera.
20. 12. 2025. u 10:06
SRBIJA I ALBANIJA ODLUČUJU - IDE LI SRBIJA NA OLIMPIJADU? Tako je rešeno na svetskom nivou...
Najnovije vesti iz fudbala su više nego zanimljive.
17. 12. 2025. u 15:11
Objavljeni INTIMNI kadrovi Melanije Tramp iz KUPATILA - i to ZLATNOG! Donald je pitao da li je videla, ona mu odgovorila (VIDEO)
MELANIJA je besprekorno stilizovana – šeširi, štikle, frizura – sve je u skladu sa njenim hladnim i kontrolisanim imidžom
19. 12. 2025. u 19:01
Komentari (0)