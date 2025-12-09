BOGDAN BOGDANOVIĆ VIŠE NIJE MOGAO DA ĆUTI! Kapiten reprezentacije Srbije progovorio o dešavanjima u Partizanu
Nekadašnji kapiten Partizana Bogdan Bogdanović, sada bek Los Anđeles Klipersa, otkrio je da mu je ostavka Željka Obradovića na mestu šefa stručnog štaba crno-belih bilo veliko iznenađenje.
- Bilo je veliko iznenađenje, to je sigurno, ali Željko je iskusan tip i verujem da zna šta radi i da je to najbolja odluka koju je mogao da donese u tom trenutku. Ne samo u smislu njegovih razmišljanja o sebi, već i o Partizanu. Veoma je emotivan i teško je kad se prepletu emotivna i poslovna strana i teško je nositi se sa tim", rekao je on u Evroliginom podkastu koji je vodila turska novinarka Deniz Aksoj.
- Veoma sam tužan jer je doneo tu odluku, ali iskusan je i zna što je to doneo. Tužno će biti to što ga neću videti kako završava sezonu, ali tako je - kako je", dodao je on.
Uoči evroligaškog "večitog derbija" Partizan - Zvezda u petak, Bogdanović smatra da će pritisak ubuduće biti više usmeren ka igračima Partizana.
- Mislim da kada god trener donese tu odluku, uvek postoji reakcija igrača i mislim da ćemo je videti. Posebno kada je neko kao Željko u pitanju. Kada je on tvoj trener, preuzima na sebe mnogo odgovornosti i pritiska od igrača. Sada je na njima pritisak. Više nema onoga 'Željkova je krivica', znate kako mediji stvaraju tu sliku. Verujem da će pritisak biti na igračima još veći i mislim da to što ih čeka može da donese samo dobro. Kada se vratiš na to, onda to može da izvuče samo najbolje od tebe".
Bogdanović je govorio i o ljubavi Željka Obradovića prema Partizanu.
- To je njegova prva ljubav. Reći ću to tako. Iako smo bili zajedno u Feneru, uvek smo pričali o Partizanu. Tako stoje stvari. Svi smo prošli kroz Partizanovu školu i mislim da je to normalno, da promovišeš mesto na kojem si odrastao, zavoleo košarku, postoji i faktor navijača... Mislim da Željko zapravo zaista voli košarku i nikad ne želi da se igrač njome bavi iz drugih razloga. To ga čini uspešnim, čini mi se. Uspeva da uvede igrače duboko u igru, da vidi detalje i kada nešto nisi u stanju da uradiš, postoje drugi aspekti igre u kojima možeš da pomogneš. To ga čini velikim, jer može da ti da dobre uloge", rekao je Bogdanović, bek Los Anđeles Klipersa.
