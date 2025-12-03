A BOLJE I DA NISTE! Oglasili se iz Bosne nakon brutalnog vređanja Srba u Sarajevu
BRUKA i sramota koju je doživela reprezentacija Srbije u Sarajevu tokom kvalifikacionog meča za Mundobasket protiv Bosne i Hercegovine još dugo će se prepričavati.
Podsećanja radi, najpre je izviždana himna Srbije "Bože pravde" pred sam početak utakmice da bi domaći navijači nastavili sa pogrdnim skandiranjem.
"Niko te nikada mrzeti neće ko što te mrzim ja, Srbija, Srbija, k**a balkanska" - orilo se "Skenderijom" tokom trajanja utakmice dve reprezentacije.
Bilo je tu još gomila povika i uvreda na račun države Srbije koje i ne zaslužuju baš da se nađu na ovim stranicama.
I što je najgore muk u Košarkaškom savezu Bosne i Hercegoovine je trajao tri dana, da bi se tek sada oglasio prvi čovek tamošnje igre pod obručima Aid Berbić i komentarisao sramno vređanju Srbije na meču ove dve selekcije.
- Što se tiče samog skandiranja koje je počelo u drugoj četvrtini, bilo je ružno, nekulturno, nepristojno. Nije košarkaška publika navikla na to i na takav vokabular koji se tamo iskoristio i desio. Ne znam, svi smo na toj utakmici ostali zatečeni. Što se tiče himne publika zviždi ne samo na nju, nego na sve - rekao je Aid Berbić.
Prvi čovek Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine je naglasio da niko ko je stigao iz Srbije nije vređan i da nijedan predmet nije ubačen u teren.
- Morate znati da niti jedan igrač, niti jedan čovek koji je došao iz Srbije nije pretrpeo lične uvrede. Nije niti jedan predmet ubačen unutra. Ja vidim to kao nešto na čemu moramo da radimo u budućnosti. Moramo raditi sa navijačima i da stvari vratimo u kolotečinu. Da politika i hajp preko medija i društvenih mreža da ostane tamo gđe treba. Da ne prlja ove plemenite igre", rekao je Berbić, koji je istakao da će razgovarati sa navijačkom grupom BH Fanatikos:
- Sigurno da ćemo pokušati hladne glave - ne treba nam dolvanje ulja pred vatru. Ovo je bilo i prošlo. Pred nama je vreme i moramo da pokušamo da vratimo. To su ljudi i navijači. Takva je dnevna politika da je teško proceniti gđe je granica i šta je. Svi se slažemo da je to nepristojno, ali i nama su zviždali u Turskoj kada smo bili pa se nismo bunili. Ova saopštenja što su došla su samo kontraproduktivna. Gledaćemo da to rešimo. Nismo sa njima ni razgovarali, oni su izrazili želju da kupe. Do sada nije bilo ovakve scenografije ni ovakvih reči. Nadamo se da ćemo mi to u budućnosti rešiti. Verovatno se i tu desilo nešto što je dosta provincijski i primitivno, ali nastojaćemo da popravimo. Moramo da dokažemo da smo bolji od drugih i da se izdignemo iznad ovoga - kazao je Berbić.
