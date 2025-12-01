ZBOG NJEGA JE NASTAO HAOS! Predsednik Partizana otkrio ko je "krtica" u Humskoj
Prvi čovek Partizana, Ostoja Mijailović, otkrio je ime i prezime čoveka koji spinovima nanosi ogromnu štetu klubu.
Reč je o bivšem članu Upravnog odbora KK Partizan, srpskom biznismenu Ratku Čakareviću.
Tokom gostovanja u emisiji "Direktno sa Minjom Miletić" Mijailović je otkrio da dve osobe konstantno plasiraju dezinformacije u javnost sa ciljem da uruše Partizan.
- Jednu osobu neću da imenujem, iz ličnih razloga. Drugog hoću, to je Ratko Čakarević, ako se sećate on je na onom Kupu sa trofeja skidao pločice Crvene zvezde. I nama danas pokušava da pravi probleme tako što sa pojedinim medijima spinuje. Jer je on umislio da može nešto da menja. Drugu osobu neću da spomenem iz ličnih razloga. To je jedan njegov blizak prijatelj", rekao je Mijailović gostujući na Euronjuzu.
Mijailović je otkrio da Čakarević stoji iza incidenata koji su se u subotu dogodili ispred Beogradske arene.
- Ljudi su došli kod Arene na miran protest, a onda su neki momci počeli da razbijaju stakla. Njih su angažovali pomenuti ljudi", kaže Ostoja i dodaje:
- Mi smo imali 40 ljudi iz našeg obezbeđenja juče na treningu, kada se pojavila neka organizovana grupa da pravi probleme. Naše obezbeđenje ih je prepoznalo i znamo ko ih je platio. I mi ćemo protiv te dvojice podneti krivične prijave za narušavanje bezbednosti. Čakarević lovi u mutnom... Ja ne znam šta je njima cilj, oni nemaju kapacitet da vode mesnu zajednicu".
Inače, Ratko Čakarević je srpski biznismen iz kompanije "Chemiko" iz Lučana i bivši član Upravnog odbora KK Partizan. U klub je stigao 2015. godine, kada je Nikola Peković imenovan za predsednika Partizana.
Dve godine kasnije Peković napušta Partizan, a na njegovo mesto dolazi Ostoja Mijailović, koji odlučuje da promeni čitav Upravni odbor, pa tako Čakarević ostaje bez funkcije u Partizanu.
