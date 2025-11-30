ŠVAJCARSKA NI BLIZU KAO SA SRBIJOM: Turska pregazila "sajdžije" u kvalifikacijama za Mundobasket
TURSKA je nastavila sa odličnim igrama u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u košarci, pošto je kao gost trijumfovala Švajcarske sa 85:60 (23:17, 18:8, 24:17, 20:18).
Izabranici Ergina Atamana nisu želeli ništa da prepuste slučaju i pitanje pobednika rešili posle 20 minuta kad su imali prednost od 16 razlike - 41:25.
Nastavila se dominacija Turske i u drugom poluvremenu, te domaćin nije imao nikakvu priliku da napravi iznenađenje.
Najefikasniji kod pobednika bio je Jigitčan Sajbir sa 19 poena, pratio ga je Tarik Biberović sa 16. Na drugoj strani najbolji je bio Selim Fofana sa 17, dok je Jasmin Mambo brojao do osam.
Turska je sad na učinku 2-0, dok su "sajdžije" na 0-2.
Podsetimo, Svetsko prvenstvo se održava 2027. godine u Kataru.
