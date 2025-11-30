RAJAKOVIĆEVOM NIZU DOŠAO KRAJ: Toronto poražen nakon velike drame
Košarkaši Šarlot hornetsa pobedili su Toronto reptorse nakon produžetka rezultatom 118:111 i prekinuli seriju rivala od devet uzastopnih trijumfa.
Ekipa Darka Rajkovića se nalazila u fenomenalnoj formi, ali je kad-tad morala da poklekne, a to se desilo u Šarlotu.
Toronto je odigrao mnogo bolje u prvo četvrtini i stečenu prednost je čuvao sve do samog kraja utakmice.
Ušlo se u neizvesnu završnicu, a Reptorsi su bili nadomak pobede pogotkom Imanuela Kviklija.
Međutim, Kon Knipel je izborio dodatnih pet minuta, tokom kojih je Majls Bridžis ubacio deset poena i pogurao svoj tim ka pobedi.
Domaći su na taj način kompletirali preokret, nakon zaostatka koji je iznosio 17 poena.
Bridžis je upravo bio najefikasniji u svom timu sa 35 poena, a Knipel je ubacio 20. Kolin Sekston je dodao 18, a Lamelo Bol 14 poena.
Skoti Barns je postigao 30 poena za Toronto, a po 22 su ubacili Brendon Igram i Kvikli. Sandro Mamukelašvili se utakmicu završio sa 13 poena.
