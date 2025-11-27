ŠTA SE OVO DEŠAVA!? Posle Željka Obradovića još jedan Srbin napustio klupu evroligaša

Srpski stručnjak Igor Kokoškov nije više trener košarkaša Efesa, saopštio je danas klub iz Istanbula.

FOTO: N. Skenderija

"Obaveštavamo javnost da smo se razišli sa Igorom Kokoškovim. Zahvaljujemo mu se na svemu što je učinio za klub i želimo mu mnogo uspeha u daljoj karijeri. Naš tim će nastaviti sa radom pod vođstvom Radovana Trifunovića, sve dok ne bude imenovan novi šef stručnog štaba", piše u saopštenju istanbulskog kluba.

FOTO: N. Skenderija

Kokoškov (53) je smenjen posle teškog poraza od Monaka na strani (66:102) u 13. kolu Evrolige.

Srpski trener je sa Efesom ostvario učinak 5-8 u Evroligi i 6-3 u turskom šampionatu.

Podsećanja radi, Željko Obradović od juče više nije trener Partizana. Krenula je evroligaška vrteška.