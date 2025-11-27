ŠTA SE OVO DEŠAVA!? Posle Željka Obradovića još jedan Srbin napustio klupu evroligaša
Srpski stručnjak Igor Kokoškov nije više trener košarkaša Efesa, saopštio je danas klub iz Istanbula.
"Obaveštavamo javnost da smo se razišli sa Igorom Kokoškovim. Zahvaljujemo mu se na svemu što je učinio za klub i želimo mu mnogo uspeha u daljoj karijeri. Naš tim će nastaviti sa radom pod vođstvom Radovana Trifunovića, sve dok ne bude imenovan novi šef stručnog štaba", piše u saopštenju istanbulskog kluba.
Kokoškov (53) je smenjen posle teškog poraza od Monaka na strani (66:102) u 13. kolu Evrolige.
Srpski trener je sa Efesom ostvario učinak 5-8 u Evroligi i 6-3 u turskom šampionatu.
Podsećanja radi, Željko Obradović od juče više nije trener Partizana. Krenula je evroligaška vrteška.
Preporučujemo
VREME ZA POBEDU: Košarkašice Kraljeva sutra gostuju Korać Akademiji
27. 11. 2025. u 11:51
A POSLE OSTAVKE! Opet se oglasio Željko Obradović i rasplakao navijače Partizana
27. 11. 2025. u 11:39
TRAGEDIJA! Košarkaš (20) preminuo nakon što je pao na glavu
27. 11. 2025. u 10:51
IDEALNA PRILIKA ZA ZVEZDU: Pobeda nad ranjivim FKSB-om bi bila veliki korak ka nokaut fazi Lige Evrope!
CRVENA zvezda od 21.00 na "Stadionu Rajko Mitić" dočekuje Steauu u jednoj od ključnih utakmica Lige Evrope. Crveno-beli su posle četiri kola na 25. mestu sa četiri boda i pobeda protiv nekadašnjeg prvaka Evrope bi ih znatno približila cilju, a to je plasman u nokaut fazu takmičenja.
27. 11. 2025. u 08:53 >> 08:53
OBRT? Željko Obradović ostaje trener Partizana?!
Burno je u KK Partizan, a "grobari" s nestrpljenjem čekaju najnovije vesti iz crno-belog tabora.
26. 11. 2025. u 16:26
OLIVERA SMENjENA: Novi urednik na RTS - muž poznate pevačice, dugo je na javnom servisu
NA TOJ poziciji u RTS-u je godinama unazad bila Olivera Kovačević.
26. 11. 2025. u 12:55
Komentari (0)