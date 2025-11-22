"PARTIZAN ĆE IZAĆI NA KRAJ SA OVIM": Tarik Biberović izjavom oduševio "grobare"

KOŠARKAŠ Fenerbahčea Tarik Biberović oglasio se nakon pobede turskog tima nad Partizanom u Beogradskoj areni.

Nakon pobede 99:87 u kojoj je turski reprezentativac doprineo sa 14 poena prokomentarisao je duel u Areni.

- Uvek je teško da se igra u ovakvoj atmosferi. Zahvaljujući trenerima smo uspeli da pripremimo saigrače i to je razlog što smo počeli utakmicu serijom. Kada tako otvorite, lakše je da igrate. Mnogo mi je drago što smo pobedili večeras - rekao je Biberović.

Govorio je i tome na koji način su nadmudrili rivala.

- Partizan je ove godine mnogo talentovan tim. Imaju četiri, pet igrača koji mogu da kreiraju za tim. Glavni cilj nam je bio da ih usmerimo na prodore, to smo uspeli. Zato smo ih uspeli da ih spustimo na 10 minuta, posle je sve mnogo lakše - dodao je Biberović.

Veruje da će se crno-beli vratiti na pobednički put.

- Dosta je teško u Evroligi da počnete sezonu kako želite. Kada menjate tim, igrači dolaze iz NBA, niko nije navikao na sistem... Detalji su bitni, jedna lopta može da promeni utakmicu. Mislim da će Partizan da izađe na kraj sa ovim. Željko je najiskusniji trener Evrope, svi su krenuli od njega. Naš Šaras je. To je sve ista filozofija. Mislim da će u januaru ili čak decembru krenuti u dobru seriju - zaključio je Biberović.

