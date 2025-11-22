OVO SE ČEKALO! Prvi pik sa ovogodišnjeg NBA drafta odigrao najbolju utakmicu do sada
Kuper Fleg, prvi pik na ovogodišnjem NBA draftu, odigrao je najbolju partiju do sada u NBA karijeri.
Dalas Maveriksi ne liče na sebe od kada su trejdovali Luku Dončića. Mnogo su očekivali od prvog pika sa drafta Kupa Flega, međutim do sinoćne utakmice nije mnogo pokazao.
Ipak, sada je u pobedi Maveriksa protiv Nju Orleansa (118:115) uspeo da zabeleži 29 poena (12/19), sedam skokova, pet asistencija i dve ukradene lopte i tako odigra najbolju partiju u za sada kratkoj NBA karijeri.
Da stvar bude još bolja, Fleg je bio najbolji kada je to bilo najbitnije, pa je od ulaska u 4/4, odnosno u poslednjih devet minuta utakmice, postigao čak 12 poena.
BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA
