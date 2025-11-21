"NEMOJTE DA VAS ZAVARAVA..." Aleksandar Vučić govorio o šansama Zvezde i Partizana da osvoje Evroligu

Poznato je da je predsednik Aleksandar Vučić veliki ljubitelj sporta, a s obzirom na to da je po vokaciji i košarkaški trener, nije čudno što je u intervjuu za "Informer" ponudio dublju analizu večitih rivala u Evroligi.

Upitan je da li misli da Zvezda i Partizan mogu da osvoje Evroligu, a Vučić je odgovorio na sledeći način:

- U fudbalu je to nemoguće, ogromna je razlika u novcu. U košarci je minimalna razlika u budžetu Partizana i Zvezde i evropskih klubova. Nemojte da vas zavara priča da Barselona ima 45 miliona, a Zvezda i Partizan 28 miliona. Tu su negde, jer Barselona mora da plati 50 odsto poreza, naši 10 odsto poreza na igrače koje kupe. Samo da to imate u vidu, da su to približno isti ili slični budžeti. Nešto veći imaju turski klubovi, posebno Efes - rekao je Vučić i dodao:

- Hapoel ima strašnu ekipu i izuzetnog trenera. Neće ih biti lako izbaciti iz prvih šest. Mislim da Zvezda i Partizan imaju velike izglede da uđu u prvih šest. Ja sam zvezdaš i po prvi put mislim da, ako se kockice slože i ako se centri vrate, da možda mogu i do finala kad se sve to reši. Partizan ima čak jednako kvalitetnu ekipu, ali Zvezda ima veći roster.

