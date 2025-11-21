Košarka

"NEMOJTE DA VAS ZAVARAVA..." Aleksandar Vučić govorio o šansama Zvezde i Partizana da osvoje Evroligu

Новости онлајн

21. 11. 2025. u 19:18

Poznato je da je predsednik Aleksandar Vučić veliki ljubitelj sporta, a s obzirom na to da je po vokaciji i košarkaški trener, nije čudno što je u intervjuu za "Informer" ponudio dublju analizu večitih rivala u Evroligi.

НЕМОЈТЕ ДА ВАС ЗАВАРАВА... Александар Вучић говорио о шансама Звезде и Партизана да освоје Евролигу

Foto printskrin TV Informer

Upitan je da li misli da Zvezda i Partizan mogu da osvoje Evroligu, a Vučić je odgovorio na sledeći način:

- U fudbalu je to nemoguće, ogromna je razlika u novcu. U košarci je minimalna razlika u budžetu Partizana i Zvezde i evropskih klubova. Nemojte da vas zavara priča da Barselona ima 45 miliona, a Zvezda i Partizan 28 miliona. Tu su negde, jer Barselona mora da plati 50 odsto poreza, naši 10 odsto poreza na igrače koje kupe. Samo da to imate u vidu, da su to približno isti ili slični budžeti. Nešto veći imaju turski klubovi, posebno Efes - rekao je Vučić i dodao:

- Hapoel ima strašnu ekipu i izuzetnog trenera. Neće ih biti lako izbaciti iz prvih šest. Mislim da Zvezda i Partizan imaju velike izglede da uđu u prvih šest. Ja sam zvezdaš i po prvi put mislim da, ako se kockice slože i ako se centri vrate, da možda mogu i do finala kad se sve to reši. Partizan ima čak jednako kvalitetnu ekipu, ali Zvezda ima veći roster.

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA 

(Informer)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSKE VOJNIKE OD SMRTI SPASILA - SVINJA: Pogledajte dramatičan snimak sa ukrajinskog ratišta (VIDEO)

RUSKE VOJNIKE OD SMRTI SPASILA - SVINjA: Pogledajte dramatičan snimak sa ukrajinskog ratišta (VIDEO)