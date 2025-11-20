"OČEKUJE NAS JEDNO OD NAJTEŽIH GOSTOVANJA": Jasikevičijus svestan koliko je teško igrati u Beogradu

TRENER košarkaša Fenerbahčea Šarunas Jasikevičijus izjavio je danas pred utakmicu 12. kola Evrolige da njegovu ekipu očekuje jedno od najtežih gostovanja protiv Partizana.

FOTO: Ata images

Svestan je litvanski stručnjak kakvu atmosferu prave navijači crno-beli i koliko je teško igrati u "Beogradskoj areni".

- Očekuje nas jedno od najtežih gostovanja i jedna od najboljih atmosfera u Evropi. Imaju okruženje koje zaista uzdiže njihov tim. Partizan će biti još motivisaniji posle poraza od Asvela i želeće da igra veoma čvrsto. Moramo da smislimo kako ćemo da odigramo ovu utakmicu i da se dobro pripremimo - rekao je Jasikevičijus, a prenosi sajt kluba.

Košarkaš Fenerbahčea Onuralp Bitim naveo je da njegova ekipa želi da dođe do pobede protiv Partizana.

- Još jedna važna utakmica nas čeka na našem putu ka ostvarenju ciljeva. Znamo šta da očekujemo u Beogradu. Veoma dobro se pripremamo za ovu utakmicu, koja će biti protiv veoma važnog trenera, veoma dobrog tima i veoma dobre atmosfere. Moramo da se držimo našeg sistema i da se borimo do poslednjeg trenutka kako bismo se kući vratili sa pobedom - izjavio je Bitim.

Fenerbahče se nalazi na 10. mestu na tabeli Evrolige sa učinkom 6-5, dok je Partizan na 17. poziciji sa 4-7.

Podsetimo, ova utakmice igra se u petak od 20.30 u Beogradu, a možete da je pratite na portalu "Novosti".

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

