"OČEKUJE NAS JEDNO OD NAJTEŽIH GOSTOVANJA": Jasikevičijus svestan koliko je teško igrati u Beogradu
TRENER košarkaša Fenerbahčea Šarunas Jasikevičijus izjavio je danas pred utakmicu 12. kola Evrolige da njegovu ekipu očekuje jedno od najtežih gostovanja protiv Partizana.
Svestan je litvanski stručnjak kakvu atmosferu prave navijači crno-beli i koliko je teško igrati u "Beogradskoj areni".
- Očekuje nas jedno od najtežih gostovanja i jedna od najboljih atmosfera u Evropi. Imaju okruženje koje zaista uzdiže njihov tim. Partizan će biti još motivisaniji posle poraza od Asvela i želeće da igra veoma čvrsto. Moramo da smislimo kako ćemo da odigramo ovu utakmicu i da se dobro pripremimo - rekao je Jasikevičijus, a prenosi sajt kluba.
Košarkaš Fenerbahčea Onuralp Bitim naveo je da njegova ekipa želi da dođe do pobede protiv Partizana.
- Još jedna važna utakmica nas čeka na našem putu ka ostvarenju ciljeva. Znamo šta da očekujemo u Beogradu. Veoma dobro se pripremamo za ovu utakmicu, koja će biti protiv veoma važnog trenera, veoma dobrog tima i veoma dobre atmosfere. Moramo da se držimo našeg sistema i da se borimo do poslednjeg trenutka kako bismo se kući vratili sa pobedom - izjavio je Bitim.
Fenerbahče se nalazi na 10. mestu na tabeli Evrolige sa učinkom 6-5, dok je Partizan na 17. poziciji sa 4-7.
Podsetimo, ova utakmice igra se u petak od 20.30 u Beogradu, a možete da je pratite na portalu "Novosti".
