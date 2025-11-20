TATA ĆE BITI BAŠ PONOSAN! Cela Amerika bruji o Andreju Stojakoviću (VIDEO)
Spektakularan meč odigrao je talentovani Andrej Stojaković, ali to nije bilo dovoljno da njegov Ilinois zabeleži trijumf protiv Alabame (86:90).
Jednu od najboljih partija u NCAA karijeri prikazao je naslednik legendarnog Peđe Stojakovića. Za 30 minuta zabeležio je 26 poena uz 11/16 iz igre (2/3 za tri poena).
Mladi košarkaš izveo je i najatraktivniji potez na meču, kada je nakon sjajne kontre svog tima spektakularno zakucao preko košarkaša Alabame.
