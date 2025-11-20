TATA ĆE BITI BAŠ PONOSAN! Cela Amerika bruji o Andreju Stojakoviću (VIDEO)

Spektakularan meč odigrao je talentovani Andrej Stojaković, ali to nije bilo dovoljno da njegov Ilinois zabeleži trijumf protiv Alabame (86:90).

Foto: Printskrin Youtube/Courtside Films

Jednu od najboljih partija u NCAA karijeri prikazao je naslednik legendarnog Peđe Stojakovića. Za 30 minuta zabeležio je 26 poena uz 11/16 iz igre (2/3 za tri poena).

Mladi košarkaš izveo je i najatraktivniji potez na meču, kada je nakon sjajne kontre svog tima spektakularno zakucao preko košarkaša Alabame.

Block on one end Andrej Stojakovic dunk on the other. pic.twitter.com/Z71ZxB8pOk — ✶ Ⓜ️𝕒𝕣𝕔𝕦𝕤 ▶️ ✶ (@_MarcusD3_) November 20, 2025