JOKIĆ I DENVER U NEVERICI! Bivši Nikolin trener Majkl Meloun ima novi posao - i to koji!

Nikola Jokić je nastavio da dominira u NBA ligi i kada su gazde kluba otpustile Majkla Melouna, dugogodišnjeg trenera Denver nagetsa. A upravo Meloun sada ima novi posao.

FOTO: Tanjug/AP

Naime, čovek koji je "od Jokića napravio najboljeg košarkaša na svetu - u najjačoj ligi na svetu", kako su to pojedini američki novinari svojevremeno opisivali Melouna, sada će raditi - na televiziji.

Postao je deo nove, "osvežene" emisije, "NBA odbrojavanje", na I-Es-Pi-En-u (ESPN), najvećem sportskom mediju na svetu.

Pritom, saradnik će mu biti čovek koji je možda najviše puta kritikovao Jokića, neretko i omalovažavajući dostignuća srpskog asa, Kendrik Perkins.

Uz njih, tu će biti i NBA novinar Brajan Vindhorst, voditeljka će biti Malika Endrjuz, a "insajderske informacije" davaće Šams Čaranija.

Inače, Meloun je, u odnosu na vreme kada je je vodio Nagetse, sada malo drugačijeg izgleda - tu su brkovi i brada...

Sa druge strane, Nikola Jokić je nastavio sa svojim tripl-dabl učincima, ali je Denver doživeo iznenađujući poraz na svom terenu minule noći.

Podsetimo, nekoliko sati pre toga, drugi put ove sezone, i to drugu nedelju zaredom a čak 19. u karijeri, Jokić je kao košarkaš Denver nagetsa proglašen za igrača nedelje Zapadne konferencije NBA lige, saopšteno je na zvaničnom sajtu takmičenja.

Košarkaši Denvera su prošle nedelje ostvarili tri pobede na tri meča u NBA ligi.

Jokić je prosečno beležio 39 poena, 13 skokova i osam asistencija po utakmici.

Za najboljeg igrača Istočne konferencije NBA lige proglašen je košarkaš Atlante Džejlen Džonson. On je imao prosek od 24 poena, 12 skokova i 9,3 asistencije po meču. Košarkaši Atlante su prošle nedelje zabeležili četiri pobede na četiri utakmice.



Nikola Jokić - statistika je nestvarna!

U ovoj sezoni Jokić ponovo ima čudesnu statistiku: trenutno je na tripl-dabl proseku, uz 29,2 poena po utakmici, 13,4 skoka i 11,1 asistenciju.

U trenutku pisanja ove vesti prvi je po skokovima u celoj NBA ligi, najbolji je njen asistent, sedmi je po realizaciji šuta iz igre (čak 64,8%), a sa Jusufom Nurkićem deli osmo mesto u ligi po "ukradenim" loptama (1,8 po meču)

Nikola Jokić - ugovor, plata

Podsetimo, kada je srpski as 8. jula 2022. potpisao novi ugovor, jedna od najtraženijih stvari na internetu glasila je "Nikola Jokic contract salary" jer je u pitanju bio finansijske izuzetno unosan sporazum po centra iz Sombora. Uostalom, samo u ovoj, sezoni 2025/2026, treba da zaradi 55.224.526 dolara.

U narednoj još više, 59.033.114, ali...

Potom sledi "začkoljica".

Jokić je taj koji ima opciju da produži saradnju i, ako to učini, u sezoni 2027/2028 mu je garantovano 62.841.702 "zelenih novčanica". A kako on još nije potpisao produženje - počele su i glasine o tome da će možda promeniti sredinu. Upravo se u to uzdaju u, recimo, Majamiju, no... Uzdanje je jedno, a realnost? O njoj će mnogo odgovora dati i sezona koja je pred nama. A evo šta najpre sledi za Jokića i Nagetse u njoj:



Denver nagets - raspored NBA utakmica - novemar 2025.

(svi termini su navedeni po našem, srednjeevropskom vremenu)





Protiv Hjustona u gostima - subota, 22.11. - od 3.30Protiv Sakramenta kod kuće - nedelja, 23.11. - od 4Protiv Memfisa u gostima - utorak, 25.11. - od 2Protiv San Antonija kod kuće - subota, 29.11. - od 3.30Protiv Feniksa u gostima - nedelja, 30.11. - od 3

