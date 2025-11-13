FENERBAHČE NANEO PORAZ PRVOPLASIRANOJ EKIPI EVROLIGE: Turski velikan trijumfovao pred gostovanje Partizanu

Košarkaši Fenerbahčea pobedili su Hapoel iz Tel Aviva u derbiju 11. kola Evrolige rezultatom 74:68.

FOTO: Ata images

Najbolji u ekipi Fenera bili su Horton Taker sa 15 i Devon Hol sa 14 poena.

Kod poraženog Hapoela istakli su se Elajdža Brajant sa 19 i Džonatan Motli sa 14. Srpski reprezentativac Vasilije Micić zabeležio je 11 poena i tri asistencije.

Turski klub u sledećem kolu gostuje Partizanu (21.11), a Hapoel će se sastati sa Olimpijom u Milanu.

BONUS VIDEO: Napadnut fudbalski sudija u Beogradu