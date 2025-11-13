ON JE MVP KOLA U EVROLIGI: Košarkaš Hapoela najkorisniji igrač
Košarkaš Hapoela, Elajdža Brajant, MVP je 10. kola Evrolige, saopšteno je zvanično na sajtu takmičenja.
Brajant je u pobedi Hapoela protiv Baskonije rezultatom 114:89 za 30 minuta zabeležio 24 poena, devet skokova i četiri asistencije - uz šut iz igre 8 od 12.
To mu je bilo dovoljno za indeks korisnosti 38 i tako je drugi put u karijeri osvojio priznanje za najboljeg igrača kola u Evroligi.
