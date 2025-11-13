Košarka

ON JE MVP KOLA U EVROLIGI: Košarkaš Hapoela najkorisniji igrač

Filip Milošević

13. 11. 2025. u 19:38

Košarkaš Hapoela, Elajdža Brajant, MVP je 10. kola Evrolige, saopšteno je zvanično na sajtu takmičenja.

ОН ЈЕ МВП КОЛА У ЕВРОЛИГИ: Кошаркаш Хапоела најкориснији играч

Foto: Profimedia

Brajant je u pobedi Hapoela protiv Baskonije rezultatom 114:89 za 30 minuta zabeležio 24 poena, devet skokova i četiri asistencije - uz šut iz igre 8 od 12.


To mu je bilo dovoljno za indeks korisnosti 38 i tako je drugi put u karijeri osvojio priznanje za najboljeg igrača kola u Evroligi.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SRBIJA UZ ČUDO MOŽE NA SVETSKO PRVENSTVO! Orlovi izgubili od Engleske, a nisu dobili sjajnu vest od Albanaca
Fudbal

2 32

SRBIJA UZ ČUDO MOŽE NA SVETSKO PRVENSTVO! "Orlovi" izgubili od Engleske, a nisu dobili sjajnu vest od Albanaca

Fudbalska reprezentacija Srbije nije uspela da pobedi Englesku na Vembliju, pa je usled poraza od 2:0 postalo definitivno poznato da iz svoje kvalifikacione grupe neće otići ni direktno na Svetsko prvenstvo, ni u baraž, što je obezbedila Albanija pobedom u Andori (1:0). Ipak, šansa za "orlove" postoji - i to minimalna - da budu među četiri najbolje ekipe u Ligi nacija koje se nisu kvalifikovale kroz kvalifikacione grupe. Trenutno, ta četiri mesta zauzimaju Vels, Rumunija, Švedska i Severna Irska, a samo srećan splet okolnosti može našu selekciju da "ugura" u tu malu grupu koja "bočnim putem" ide u baraž.

13. 11. 2025. u 22:39 >> 22:40

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NAJLEPŠE ŽELJE – kvalitet i ukus koji spajaju generacije

NAJLEPŠE ŽELjE – kvalitet i ukus koji spajaju generacije