OVO ĆE ZANIMATI SVE "GROBARE": Partizan odložio meč, poznat novi termin
Odložena je utakmica Igokee i Partizana, koja je trebalo da se odigra sledećeg ponedeljka u okviru 7. kola ABA lige.
Naime, utakmica je trebala da bude na programu u ponedeljak od 13 časova, međutim neće biti tada odigrana jer bi takav termin onemogućio velikom broju navijača crno-belih da dođu na ovaj meč.
Utakmica između Igokee i Partizana biće odigrana 16.1.2026. godine.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
BRITANIJA ZATEČENA: Najpoznatiji Englez im emitovao zašto su Srbi otporni na nedaće
12. 11. 2025. u 13:30
OVO NISU OČEKIVALI: Dejan Stanković dobio otkaz i evo šta je odmah uradio
12. 11. 2025. u 12:49
VELjKO PAUNOVIĆ PRELOMIO! Selektor Srbije povukao radikalan potez pred Englesku
12. 11. 2025. u 10:49
TRESE SE KOŠARKAŠKI SVET! Nikola Jokić i Luka Dončić zajedno u ekipi, sada je i zvanično
12. 11. 2025. u 08:08
KAKAV OBRAČUN: Dončić protiv Šeja!
VEČERAŠNjI program NBA lige obeležiće duel Oklahoma Siti tandera i LA lejkersa koji se sastaju u "Pejkom centru" tri sata i 30 minuta nakon ponoći.
12. 11. 2025. u 14:15
SRBIJA OVO NE PAMTI: Evo šta se desilo pred meč sa Engleskom! "Orlovi" gledaju i ne mogu da se čudom načude
Najnovije vesti iz srpskog fudbala su prilično šokantne. I, stižu baš pred utakmicu Engleska - Srbija.
12. 11. 2025. u 18:35
PERSONA NON GRATA: "Tijana, šta će Tompson na tvom koncertu?"
"Pa, nikad se ne zna..."
12. 11. 2025. u 11:04
Komentari (0)