OVO ĆE ZANIMATI SVE "GROBARE": Partizan odložio meč, poznat novi termin

Odložena je utakmica Igokee i Partizana, koja je trebalo da se odigra sledećeg ponedeljka u okviru 7. kola ABA lige.

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

Naime, utakmica je trebala da bude na programu u ponedeljak od 13 časova, međutim neće biti tada odigrana jer bi takav termin onemogućio velikom broju navijača crno-belih da dođu na ovaj meč.

Utakmica između Igokee i Partizana biće odigrana 16.1.2026. godine.

